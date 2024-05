Asunción: aprovechan cese de lluvias para limpiar el arroyo Itay

Un equipo de trabajo de la Dirección de Gestión de Riesgo de la Municipalidad de Asunción inició esta mañana los trabajos de limpieza del cauce del arroyo Itay en la zona cercana al Club Internacional de Tenis (CIT).

Su director, Arturo Borne, contó que trabajos como ese se vienen realizando de manera sostenida en varios arroyos de la capital.

“Hoy tenemos un equipo operativo de aproximadamente 50 a 60 funcionarios municipales. También tenemos apoyo con máquinas pesadas del MOPC y van a venir también personal militar, todos preparados para el ingreso a los causes y el retiro de residuos sólidos”, comentó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Concejales asucenos “no ven” faltante y aprueban rendición de Nenecho

Piden colaboración de la ciudadanía para no contaminar

Borne señaló que el objetivo de estos trabajos es la recuperación de los causes, que después de cada lluvia y tormentas, se llenan de basuras. “Aprovecho para pedir también (a la ciudadanía) que colabore, que no arroje su basura en los días de lluvia para que los ríos y cauces no se colmaten”.

Recordó que ese es un de los principales motivos de los actuales desbordes que tenemos en zonas urbanas, además de ser criaderos de mosquitos y alimañas que transmiten enfermedades.

“Desde el año pasado que estamos a full trabajando con todos en la limpieza de varios causes hídricos. Ya estuvimos en el bañado sur, en la zona de Cantaluppi, también en el arroyo Lambaré” recordó.

Lea más: Bloqueos y desvíos en el tránsito: indígenas cierran la avenida Artigas