Concejales asucenos “no ven” faltante y aprueban rendición de Nenecho

Concejales asuncenos aprobaron ayer con 14 votos a favor, la rendición de cuentas 2023 del intendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR).

Lea más: Municipalidad de Asunción no explica dónde están G. 500.000 millones en bonos

El edil colorado Miguel Sosa fue el único de su bancada que habló en la sesión para defender el dictamen, pero en ningún momento explicó en dónde están los G. 500 mil millones en concepto de bonos, que no figuran en las cuentas bancarias de la Municipalidad de Asunción, dentro del balance general 2023. Solo se refirió a las obras del intendente y, a que se perdió dinero al no implementarse el estacionamiento tarifado.

Los colorados, inclusive, intentaron cerrar el debate, pero los opositores ya se habían anotado. Estos últimos criticaron la falta de información sobre la situación financiera de la municipalidad, la baja ejecución presupuestaria del intendente y la falta de obras, necesarias en la ciudad. El edil Álvaro Grau (PPQ) pidió el rechazo de la rendición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Municipalidad de Asunción, bajo la lupa por presunto faltante y malversación: piden fiscalización de Contraloría

Se tuvo doce votos colorados y dos votos liberales por la aprobación. Por el rechazo votaron dos liberales, tres patriaqueridistas, una del PEN y una colorada. Asimismo, se ausentó el liberal Félix Ayala, mientras que Javier Pintos y el presidente Cesar Escobar (ANR) se abstuvieron de votar.

De esta manera, quedó aprobada la rendición. Si bien la votación fue a mano alzada, los ediles pidieron constar en acta el sentido de su voto, para no ser salpicados en casos de corrupción.

Nenecho: “oportunamente vamos a dar a conocer”, dijo sobre las documentaciones

El intendente asunceno Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) dijo ayer en un evento por la tarde, que no está molesto con los medios y que entienden que los periodistas están haciendo su trabajo. Consultado sobre los G. 500 mil millones en bonos que no figuran en cuentas bancarias, dijo: “Nosotros garantizamos de que los fondos municipales para obras están garantizados. Nosotros en su momento vamos a mostrar a las autoridades competentes todas las documentaciones que ellos requieran”.

Lea más: Asunción: la deuda a corto plazo de Nenecho, duplica el monto que se tiene para pagar

“Ya nosotros ante el ámbito competente vamos a mostrar y ya oportunamente vamos a dar a conocer, una vez que mostremos primeramente a los órganos competentes”, agregó.

De esta manera, ninguneó totalmente a la Junta Municipal, que es justamente la autoridad que debe aprobar la rendición de cuentas de cada año. Incluso, no respondió a los informes que los legisladores han requerido en el marco de la rendición.

Bonos:“¿Cómo yo como presidente de la Junta, voy a conocer la administración de la caja de la Intendencia?”

El presidente de la Junta Municipal de Asunción, César “Ceres” Escobar (ANR), dijo que él como concejal no tiene cómo saber la situación del dinero de las cuentas bancarias de la comuna, pese a que su función como concejal es el de aprobar la rendición de cuentas donde se hallan los detalles.

Lea más: Asunción: Nenecho no hizo ni un cuarto de lo prometido en Obras para la ciudad

El mismo respondió ayer de manera contradictoria a la prensa, puesto que dijo que para emitir una opinión en relación a las últimas denuncias, iba a esperar que el intendente responda al pedido de informe que se había enviado semanas atrás. No obstante, la rendición ya fue aprobada ayer.

Preguntado sobre si se dio cuenta de que habría un faltante de unos G. 500 mil millones en concepto de bonos en el balance general, Escobar respondió: “Yo hice un análisis con asesores y te vuelvo a repetir, yo estoy esperando una respuesta para tomar una postura completa, ya sea radical o no, sobre el informe de las finanzas del municipio”.

Ante la insistencia sobre si se dio o no cuenta si había un faltante, dijo: “¿Por qué, por qué tu fundamento de que falta dinero? Al contrario, ¿usted dónde ve que falta dinero en el balance?”.

Lea más: Carta de Nenecho: Intendente pide tiempo a bancos para pagar deuda municipal con venta de Costanera

Luego de explicarle que en las cuentas bancarias de la comuna en el balance general 2023 solo figuran G. 540 millones, cuando según los ingresos y gastos debería haber G. 502 mil millones, este aseguró. “En el informe no se evidencia ningún faltante. Lo que podemos sostener es que como Junta Municipal preguntamos y no tenemos respuesta, pero faltante no hay”, aseguró.

Sobre qué es lo que el intendente no respondió, el presidente no pudo dar detalle. Luego, aseguró que prefería pasar los documentos de las preguntas por escrito ante la supuesta “tergiversación” que haría la prensa de sus palabras.

Lea más: A como dé lugar, Nenecho busca dinero para derrochar en salarios

“Yo quiero profundizar y cuando hablo de tiempo para estudiar, creo que está claro que no voy a poder responder en unos segundos”, dijo.

Finalmente, le insistimos: ¿usted no sabe dónde está el dinero de los bonos? a lo que él respondió: “¿Cómo yo como presidente de la Junta, como concejal voy a conocer la administración de la caja de la Intendencia, nosotros lo que tenemos es acceso a un informe. Nosotros tenemos la obligación de presumir la veracidad del informe”.

Piden a la Contraloría que fiscalice administración de Nenecho

La diputada opositora Rocío Vallejo y concejales municipales de Asunción por el partido Patria Querida, presentaron ayer a la Contraloría General de la República (CGR) un pedido formal de una fiscalización especializada inmediata a la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, al frente de la Municipalidad de Asunción.

Se denuncia un faltante de G. 500 mil millones en cuentas bancarias municipales en concepto de bonos municipales y, que se sospecha que habría malversación de fondos de créditos por bonos.

La diputada Vallejo explicó que se solicitó a la Contraloría una “fiscalización especializada inmediata” sobre la situación financiera de la Municipalidad tras las investigaciones de nuestro diario, que mostraron una diferencia entre lo que debería haber en saldo de bonos, según los ingresos y gastos y, lo que realmente se muestra que hay en las cuentas bancarias de la comuna, según el balance general 2023.

Lea más: Pedirán informes a “Nenecho” sobre faltante de G. 500.000 millones en Asunción

“La situación de la Municipalidad es de calamidad, con un endeudamiento altísimo y sin respuestas”, dijo la legisladora. “Lo que pedimos es transparencia; los asuncenos necesitan saber qué se hace con el dinero de los impuestos”, enfatizó.

“Aparente insolvencia” de la Municipalidad de Asunción

La diputada Vallejo argumentó que el reciente pedido del intendente Rodríguez de postergar por tres meses el pago a bancos de las cuotas de dos préstamos de G. 120 mil millones cada uno y, un nuevo pedido a la Junta Municipal de la aprobación de la emisión de nuevos bonos por G. 380.000 millones, dan la impresión de una “aparente insolvencia” de la Municipalidad.

El concejal Grau reiteró su sospecha de que los fondos de los bonos que componen el faltante denunciado, fueron utilizados para el pago de salarios o gastos corrientes, lo que supondría un delito de malversación, debido a que el dinero de los bonos solo puede ser destinado a la finalidad para la que fueron emitidos, en este caso la construcción de obras.

Lea más: ¿Trabajó Nenecho en mejorar las plazas de Asunción? Esto dice su rendición de cuentas

“De demostrarse que este dinero pudo ser gastado en salarios o gastos corrientes, estaríamos ante malversación; si se llega a probar eso es gravísimo”, dijo el concejal.

Insistió en que el intendente Rodríguez debería responder los pedidos de informe de la Junta Municipal “si no tiene nada qué esconder”. “(El intendente) debería estar dispuesto a que se fiscalice. Está administrando nuestro dinero, todos los que contribuyen en Asunción deberíamos exigirle que transparente”, agregó la diputada Vallejo.

Lea más: Nenecho gastó 85% de impuestos de asuncenos en el pago de salarios

La misma recordó que el intendente no ha respondido a los pedidos de información de los concejales y que incluso Grau hizo un pedido de acceso a la información, que no fue respondido hasta ahora. Finalmente, dijo que ella sigue creyendo en las instituciones, y que pese a que Nenecho es cartista y tiene gran protección, la Contraloría lo investigará.