Allanan por segunda vez Veterinaria (UNA) en San Juan

Los estudiantes de Veterinaria (UNA), filial Misiones, ampliaron las denuncias de supuestas irregularidades, incluso de modificación de exámenes de ingreso y parciales. También pidieron la investigación del uso de cupos de combustible en el departamento de Anatomía de la casa de estudios.

El fiscal César González allanó los departamentos de Anatomía y de Ciencias Morfólógicas, así como de Ecología e Higiene Pecuaria de Veterinaria filial de la UNA. El representante del Ministerio Público forma parte del equipo investigador integrado por los fiscales Raúl Agüero, César González y Francisco Martínez. En la fecha se realizó el allanamiento del local de Veterinaria por orden del juez de la Niñez y Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Misiones, Jorge Antonio Delvalle, quien interina al juez Julian Camacho.

Los estudiantes denunciaron irregularidades tales como supuestas modificaciones de notas para beneficiar a ciertos alumnos. También la presunta adulteración de planillas de docentes y asistencia de cátedras de los profesores. Además, pidieron a los fiscales investigar los documentos de arrendamiento del predio de la Facultad para cultivo de unas 14 hectáreas de caña de azúcar, así como los documentos de fondos de la cantina y destino del dinero.

El fiscal González ingresó con la orden de allanamiento e incautó los documentos de la Facultad de Veterinaria (UNA), en esta filial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy