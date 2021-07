Desinterés para defensa costera en Ayolas

Yacyretá había presentado un proyecto de ley de expropiación a la Municipalidad, que a través de la intendencia debía encararlo en el Congreso, pero la gestión no se concretó.

El proyecto, con un costo aproximado de 60 millones de dólares, precisaba la aprobación de la Junta Municipal de ese tiempo, para su continuidad.

Según documentaciones a las que accedió ABC color, durante el gobierno de Lugo, el entonces director de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY), Lic. Enrique Cáceres Rojas, a través de una nota con fecha de 31 de octubre 2012, había solicitado a la Municipalidad ayolense, administrada por Delvalle, a dar inicio a las gestiones de una ley de expropiación de los inmuebles que se verían afectados con las construcciones de la defensa costera, del alcantarillado sanitario y desagüe fluvial.

Ya con el actual gobierno, el exdirector de la EBY Ing. Fulgencio Rodríguez (en 2013) reiteró el pedido de iniciar trámites de la ley de expropiación, pero tampoco se realizó.

En el 2016, la Cámara de Diputados y la de Senadores aprobaron la Ley de Expropiación, y fue promulgada por el Presidente de la República; sin embargo, el proyecto sigue paralizado. Hasta la fecha se desconoce de dónde saldrán los recursos para indemnizar a los propietarios de los inmuebles a ser expropiados.

El presidente de la comisión pro defensa costera, Carmelo Luján Méndez, señalo que las constante inundación del rio Paraná es algo muy perjudicial para muchas personas que viven en la zona ribereña, y es algo al que se le debe poner fin con la construcción de una defensa costera.

“Cada año llega la inundación una o dos veces, y causa mucho daño materiales a las familias cuando las aguas entran a sus casas. Son tan continuas las crecientes que no dan tiempo ni siquiera de recuperar las perdidas, porque una gran parte los damnificados solamente viven de la pesca, que apenas les da para que no falte el alimento básico en sus hogares. Los animales o la cama, la heladera, la cocina, son cosas que se pierden, y no siempre se pueden recuperar, y a veces ni siquiera terminaron de pagar por esos elementos que pierden. Por eso, 5 kg de víveres, dos chapas, una carpa, no son solución”, expresó Luján.

En junio del 2013, unas 2.000 personas aproximadamente participaron de una manifestación frente a la sede administrativa de la EBY para exigir la construcción de una defensa costera que ayude a proteger la ciudad en las zonas propensas a sufrir inundaciones en cada crecida del río Paraná.