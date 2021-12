******

Solo en Paraguay ocurren estas cosas. En el caso del imputado locutor N° 2, al menos tres instituciones confirmaron una “feroz tragada” de dinero público. Pero aparecieron los “caballeros rojos” y le dieron el certificado de impunidad.

El caso del diputado de Paraguarí Tomás Rivas (ANR, cartista) es para llorar. Pese a que confesó su culpabilidad, le dijeron que devuelva nomás la plata y si te he visto no me acuerdo.

O sea, le hicieron arrodillar una vez más a la Diosa Astrea ante el poder político, tiraron al basurero el Código Penal y le salvaron sin vergüenza a uno de los protegidos del Patrão.

Para esto no se les votó a los legisladores. Y después a boca llena dicen que le representan al pueblo. Ya lo dijo don Juan, quien disparó artillería pesada en estos días: el Partido Colorado es una gerencia de Tabesa. ¡Qué bombazo!

Seguramente el “único líder” del “Nuevo Rumbo” dará la orden para que como “perros rabiosos” salgan sus trolls y alfiles con bancas a “morderle” al exvice.

Efraín le dio durísimo al neo “cuatrinomio de oro”: Abdo, HacheCé, Hugo y Santi. El caso Hugo Javier es una clara evidencia de que siguen todos juntos como hermanos.

¡Qué puntería tiene el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Juan Carlos Zárate! De los 365 días del año eligió el 17 y 18 de octubre de 2022 para el inicio del juicio oral al titular del PLRA.

En medio de la polca liberal y los 3 x 3 Alegre intentará convencer a los jueces que su caso no es nada comparado con el del gobernador cartista, el “casero” Rivas, el clan González Daher, etc. Pero como comenzó torcido, no sería raro que lo quieran meter preso de nuevo para que no compita por la Presidencia en el 2023.

La Itaipú de Manu Cáceres se niega a que le revisen sus estados financieros, planes, proyectos, etc. Para estas cosas sí sirve la directora jurídica Magnolia de “Beto” Ovelar: para oponerse a la transparencia.