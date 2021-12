******

Muchos de estos chicos tienen todos los días Nochebuena impunemente al igual que sus protegidos.

******

Algún día la Justicia se pondrá de pie y los enviarán a cantar din-din-don en una penitenciaría.

******

Están saltando cada vez más datos del esquema Ponzi, que está causando estragos. Todos los caminos conducen al que sabemos.

******

Estamos viendo que hay muchos “heridos y contusos” y un esquema al estilo El Padrino, digno de convertirse en serie en una plataforma streaming.

******

Si la fiscalía de Sandra Quiñónez no se apura, esto irá empeorando cada vez más. Es hora de meterles preso a estos estafadores y usureros que mantienen como prisioneros y amenazados a sus “clientes”.

******

¿Cómo el sistema financiero no detectó millonarios movimientos en dólares con Ponzi, Lava Jato, usuras, etc.? Si no vieron, hay que cambiar el esquema de control. Si lo vieron y no quisieron hacer nada, hay que rajarlos a todos y traer gente nueva y sana.

******

Cuentan los que saben que ocurrió un caso grave en una institución pública de Asunción, pero todo el mundo se está haciendo del ñembotavy.

******

Dicen que un sindicalista le manoseo a una limpiadora, quien además está embarazada. La víctima denunció, algunas personas vieron pero hay silencio cómplice. ¡Qué tristeza!

******

Parece que hay un descontento en el personal de la Caballería con asiento en Curuguaty porque no les alcanza la rotación.

******

El imputado locutor Nº 2 sigue manejando las finanzas de la Gobernación porque chicaneó una prohibición judicial. ¿Por qué tanto interés en seguir teniendo el control de las cuentas? ¿Será que está maquillando? Seguro que la fiscalía sigue atentamente los movimientos de su administración, conste que por orden del “Patrão” cambiaron de asesores.