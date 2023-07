Hurrerismo y adoración

La adulación es un elogio excesivo y recurrente, se proyecta de abajo hacia arriba, corta el paso a la crítica necesaria y aísla al destinatario de su propia realidad. Quien adula busca hacer carrera rápida, ganar dinero de cualquier forma y ocupar puestos importantes para los cuales no tiene la debida preparación. Así surge la secta Chupamedista de la Adoración de los Últimos Días, que tiene a los lamehoracio como verdaderos expertos en la succión de calcetines. El chupamedismo no puede existir si no hay demanda, y la función esencial de un militante chupamedista es adular a la persona adorada por las cualidades que no posee.