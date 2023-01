Robo de cocaína de avioneta, habría motivado el secuestro de cambista

Desde el 3 de agosto de 2022 se encuentra secuestrado y luego desaparecido el cambista Vicente Arsenio Centurión Ramírez. Desde un principio, tanto los familiares de la víctima así como el Ministerio Público manejaron con mucho hermetismo este plagio. Según los rumores, en el caso estarían metidos personas con poder, e incluso, policías de Antinarcóticos, quienes estarían vinculados al robo del cargamento de supuesta cocaína que motivó el plagio.

Según las investigaciones del caso de secuestro, desde el 3 de agosto de 2022 los captores de Vicente Arsenio Centurión Ramírez, solicitaron a la familia el pago de US$ 800.000, por una “deuda” que supuestamente la víctima tenía con delincuentes. Esta suma solicitada sería el valor de la pérdida de la mercancía que habría sido robada a los narcotraficantes.

A partir del 3 de agosto, el hijo de la víctima José Carlos Centurión Ramírez, ya había negociado con los plagiadores el pago del rescate; sin embargo, no podía acceder a los US$ 800.000 requeridos para la liberación de Vicente Centurión. Fue entonces que los secuestradores solicitaron la entrega de US$ 70.000.

Empero, los familiares lograron reunir solamente US$ 52.000, que fue entregado el 5 de agosto en el Shopping Mariano a una persona identificada como César Alexis Elizeche Núñez, quien supuestamente trabaja para Gustavo Osmar González (36), quien fue el primer imputado por el secuestro.

A González se le relaciona con el secuestro porque la ubicación en tiempo real que dio Vicente Centurión a su hijo José Carlos Centurión, antes de ser plagiado, lo situaba frente al domicilio del imputdao, en la ciudad de San Lorenzo. Presuntamente, González fue quien entregó a Vicente a los narcos bolivianos, dueños del cargamento robado.

Relación de Vicente con los narcos

Según investigaciones, Vicente Centurión usaba el alias de “Vicente Patrón” para negociar con los narcotraficantes y presuntos compradores de la droga. Los dueños del cargamento tendrían le versión que Centurión los traicionó y fue quien posibilitó la pérdida de la cocaína.

Los mismos familiares en el primer día de comunicación con los captores, le indicaron que Vicente Centurión no tenía nada que ver con el reclamo de los US$ 800.000, sino que tenían que reclamarle a una persona identificada como Mariano Lambaré.

Mariano Lambaré era jefe Regional N° 8 de Antinarcóticos de la Policía Nacional para los departamentos de Caaguazú y Guairá.

Los familiares de Vicente Centurión denunciaron el secuestro luego de 5 días de haberse perpetrado el hecho punible, situación que llamó la atención del Ministerio Público. El plagio ocurrió el 3 de agosto de 2022, pero recién pusieron a conocimiento de la Fiscalía el 8 de agosto de ese año.

En ese lapso de 5 días que transcurrieron desde el secuestro, los familiares ya habían entregado los US$ 52.000 de los US$ 70.000 requeridos.

Caída de avioneta con la droga

El 15 de junio de 2022, en la localidad de Iturbe, Guairá, una comitiva policial encabezada por el fiscal antinarcóticos del Guairá, Abog. Erico Ávalos, incautó varios objetos del interior de la avioneta con placa boliviana CP-X1724, que se dejó abandonada tras sufrir desperfectos en una pista clandestina habilitada en medio de un cañaveral dentro de la propiedad de un hombre identificado como Augusto Villalba, poblador y comerciante de la zona.

La hipótesis de la Policía es que en su interior se habría transportado cocaína desde Bolivia, atendiendo la procedencia de la aeronave; pero -tras el incidente- se tuvo que realizar un trasbordo y retirar la mercancía vía terrestre, según las sospechas.

La sospecha es que al momento de la caída y supuesto robo de la mercancía del interior de la avioneta con desperfectos, el comisario Lambaré estaba a cargo de la unidad policial de lucha contra el narcotráfico, y es a quien la familia de Vicente Centurión señaló como responsable del presunto hurto de la droga.

El comisario Lambaré, según informaciones de la Policía Nacional, está a disposición de la Dirección de Policía de Itapúa. También se supo que el agente se encuentra actualmente sin cargo. Se presume que estaría resguardado teniendo en cuenta que los narcotraficantes pretenderían saldar cuentas por el supuesto robo de su mercancía.

Los procesados por el plagio

La imputación recayó ante el juzgado penal de garantías N° 1 de Lambaré a cargo de la jueza Gladys Fariña, quien dictó las medidas de prisión preventiva de los cinco procesados. La causa está identificada como N° 267/2022, caratulada “Gustavo Osmar González s/ secuestro”, luego fue ampliada a otros imputados.

La imputación por secuestro del fiscal Lorenzo Darío Lezcano, de la Unidad N° 2 Especializada en Hechos Punibles contra la Libertad de las Personas -Antisecuestro y Terrorismo- contra Gustavo Osmar González (36), es del 4 de setiembre de 2022. Sin embargo, el Ministerio Público posteriormente amplió la imputación a otras cuatro personas, por este mismo hecho punible.

Los demás procesados por el hecho punible de secuestro además de Gustavo Osmar González son: Sindulfo Abel Fernández Pavetti, Marcelo Isaías Bonet Aguayo, Julio César Duarte Servián y Luis Darío Candia Zelada.