Video: Así detuvieron a paraguayo que habría matado a tiros a una policía en Buenos Aires

Se trata del paraguayo Óscar Gustavo Valdez (29), quien tiene antecedentes por resistencia a la autoridad y violencia de género. El mismo es sindicado de arrebatar el arma a una oficial de policía en la salida de la línea C de subte en Retiro y luego darle dos disparos en el pecho y en el cuello.

El momento en el que el paraguayo fue detenido quedó grabado en video. “No me hagas así, yo soy el jefe, No me vas a meter. Me están haciendo daño”, exclamó el detenido al ser forcejado para ingresar a la patrulla policial.

La víctima fatal es la oficial policial Maribel Salazar (36), quien se acercó para interceder en una pelea entre un pasajero con un empleado de EMOVA, la empresa que tgiene la concesión de la línea de subterráneos.

Tras el forcejeo, el pasajero arrebató la pistola a la oficial y la disparó. Dos tiros le dieron en el pecho y en el cuello, mientras que el tercero rozó la cintura de un operario de subte. La mujer tuvo que ser trasladada por helicóptero rumbo a un hospital. Minutos después ya se reportó su muerte.

El atacante logró escapar y tiró la pistola en las escaleras de la salida del subte, pero luego fue detenido.