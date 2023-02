Bebé abandonada nació en parto domiciliario, afirmó médica tratante

Los resultados de los primeros estudios sobre infecciones maternas dieron negativo, según afirmó la doctora Gilda Lezcano, jefa de neonatología del Hospital de Ñemby, quien está tratando a la beba encontrada en un patio baldío de San Antonio.

“Hay enfermedades que se transmiten de la madre al niño, y esas enfermedades al menos ahora mismo no tenemos, tenemos todo negativo y la bebé sigue super estable, está tomando su lechita, está bien”, aseguró la médica.

Explicó que las primeras 48 horas del bebé son críticas, por lo que van a ver como evoluciona en estos dos días, mientras está internada, con tratamientos, alimentandose con leche de formula y se quedará hasta tener todos los estudios.

“Generalmente los recién nacidos que presentan síntomas de chikunguña, recién al cuarto día presentan. Vamos a ver en el transcurso del día”, precisó sobre si podría tener la enfermedad transmitida por el mosquito.

Indicó además que otras enfermedades transmitidas de madre a hijo son: sifilis, VIH, toxoplamosis, citomegalovirus, herpes, entre otras, por lo que están esperando los resultados laboratoriales. Agregó que el criterio de alta es que la nena se esté alimentando bien y no tenga ninguna infección.

Beba nació en parto domiciliario y madre también sería una niña

La doctora Gilda Lezcano dijo que manejan la información de que la madre de la beba también sería una niña.

“La bebé nació de un parto que nosotros llamamos domiciliario, cuando es extrahospitalario, no nació en el hospital”, precisó.

Dijo que le es imposible afirmar si es que nació en una casa y con una partera, o si nació en el baldío donde fue hallada. Sin embargo, dijo que es muy probable, por los signos que tiene la bebé y el cuidado, además del corte del cordón, que nació en una casa y recibiendo un cuidado de alguien con conocimientos.

“El cordón estaba atado y no tenía el bebé rastros de sufrimiento o sangrado. Se nota que no fue que la mamá se fue y le tuvo al bebé, si no que realmente le tuvo con alguna partera o alguien que le ayudó y después fue a abandonarle al terreno baldío. A nosotros nos llegó con una hora de nacida. Una hora o menos.”, expresó.