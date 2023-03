Caso Pecci: 90% del caso fue aclarado, asegura a ABC, fiscal general de Colombia

Tuvo la oportunidad de de conversar con el nuevo fiscal general del estado Emiliano Rolón Fernández ¿cuál es la impresión que se lleva de él?.

Conversé con el fiscal Emiliano Rolón, me parece un jurista de muy altas calidades, un hombre que viene de la rama judicial del poder público y una persona además que quiere continuar la tarea de cooperación judicial que hemos tenido entre Colombia y Paraguay, y sobre todo una persona que quiere integrarse dentro de la Asociación Iberoamericana de Fiscales y Procuradores que yo dirijo en este momento y que involucra a 22 fiscales generales en Iberoamérica, Entonces yo creo que aquí hay una tarea interesante, que lo que hay que ver en término de continuidad; un agradecimiento al trabajo que se realizó por parte la exfiscal Sandra Quiñónez y una tarea que continuará con el nuevo fiscal Emiliano Rolón.

Hay una tradición de cooperación judicial entre Paraguay y Colombia, ¿ habló al respecto con el doctor Emiliano Rolón Fernández?

Estuvimos hablando de la cooperación, le expliqué cómo veníamos operando en esa cooperación, ya hay direcciones de asuntos internacionales entre los dos países, los equipos técnicos están funcionando; el caso de investigación, por el asesinato de Marcelo Pecci, por ejemplo, es un buen ejemplo de trabajo de cooperación judicial que hemos tenido, no solamente Colombia y Paraguay, sino también se involucraron las agencias norteamericanas, El Salvador que también ha participado en la deportación de una de las personas que estuvo también involucrada y que esta siendo imputada en este momento en Colombia, o que fue imputada en Colombia, aquí lo que creo importante, es determinar que esta cooperación debe seguir fluyendo, Colombia y Paraguay son dos países hermanos, que deben seguir trabajando juntos.

Precisamente el caso de Marcelo Pecci, nos sorprendió a nosotros, pero yo creo que ustedes mucho mas por lo ocurrido, por lo acontecido en Colombia

Yo creo que hay una realidad que es la siguiente, tenemos un asunto de violencia, no solamente local en nuestros países, sino una violencia trasnacional, el crimen trasnacional, es una realidad por eso es necesario cooperar, mientras nosotros cooperamos tendremos respuestas mucho mas rápidas, yo creo que lo que queda en este punto, es en primer lugar, una mayor lógica de trabajo conjunto entre nuestras fiscalías, entre los institutos de investigación judicial.. En menos de un año cayeron casi todo los responsables

Esta es una investigación que se hizo en tiempo récord, los hechos ocurrieron el 10 de mayo del año 2022, al día de hoy tenemos 8 personas ya judicializadas, 6 de ellas aceptaron cargos, 4 ya han sido condenadas por la justicia, 2 más vienen con la condena en los próximos días, es decir, aquí no son investigaciones exhaustivas con imputaciones que no van a ninguna sentencia, sino ya tenemos de las 8 personas capturadas, 6 con sentencia y 2 están en juicio, una pendiente de envío desde Venezuela para su judicialización, varios países involucrados, prueba técnica, mas de 300 mil actividades investigativas de prueba técnicas para poder determinar rápidamente quienes fueron los responsables y continuamos porque no hemos parado exactamente después de la captura de estas dos personas, de los hermanos Pérez (Felipe y Andrés) y de la señora Elizabeth Chacón (los tres últimos detenidos), cuales son los pasos a seguir y hasta donde podemos llegar en esta investigación.

Lo que es claro, es que esto no se hubiese podido hacer si no hubiéramos tenido cooperación también de todos los países, es una investigación local, colombiana, que se hizo con recursos colombianos, con trabajo colombiano, pero por supuesto siempre en el marco de la cooperación, que tuvimos por parte de la anterior fiscal general, la Dra Sandra Quiñónez, pero también del fiscal general de Elo Salvador Rodolfo Delgado, de las agencias de cooperación americanas, de los agregados judiciales creo que es un caso lamentable pero es un caso que también, que lo hablaba con el padre del exfiscal Marcelo Pecci, hay un reconocimiento del trabajo que hizo Colombia, y que ha hecho Colombia en esta investigación.

La hipótesis sobre el clan Insfrán

¿ Paraguay proveyó de información para esta investigación?

Si por supuesto, ha habido una cooperación importante, hay una investigación que se hizo en Colombia sobre todo lo relativo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, Pero por supuesto que ha habido cooperación plena de Paraguay del Ministerio Público paraguayo sobre este caso.

Todas esas hipótesis que saltaron, sobre todo a través de los medios de comunicación, para ustedes ¿siguen vigentes, fueron descartadas?

Digamos que las hipótesis, son hipótesis y yo creo que cada quien es el fiscal, los fiscales de los casos los que van construyendo y van elaborando esas hipótesis a la medida de que existan elementos materiales probatorios o evidencia física para poder determinar si son o no válidas, muchas de ellas son descartadas porque nosotros no tenemos en Colombia elementos que nos permitan afirmar ciertas hipótesis que se han ventilados en algunos países, por lo pronto cuando tengamos la información nosotros decimos que es lo que está pasando, lo hemos hecho en este caso y esperamos que sigamos funcionando de esa manera.

El caso del señor Miguel Ángel Insfrán, recientemente detenido en Brasil, en algún momento se mencionó como uno de los involucrados

Nosotros no tenemos información sobre ese relacionamiento, hay muchas hipótesis que se han venido planteando en los medios en Colombia, Incluso en medios en Uruguay, medios aquí en Paraguay que pues no tienen una concordancia con lo que se encuentra en la investigación, lo que está la investigación es lo que nosotros hemos venido contándoles, pero más allá de eso no podemos dar más información, porque no tenemos evidencia de que eso efectivamente se corresponde con la realidad.

La respuesta de Colombia fue admirable a un magnicidio como este, con alcance transnacional

Pues yo creo que este es un trabajo que yo, desde la cabeza de la fiscalía general de la Nación, asumí con dignidad y con respeto por el pueblo paraguayo, por la ciudadanía paraguaya, por sus autoridades, por la familia de Marcelo Pecci, porque no podíamos dejar esto que se diluyera en el tiempo sin respuestas, era un compromiso con este país y creo que le hemos cumplido,

Hemos cumplido el hecho de hacer una investigación por ejemplo fundada en prueba técnica, en las interceptaciones de teléfonos celulares legalmente obtenidas, en la idea de recoger las cámaras por ejemplo, en Cartagena de Indias en dónde pudimos determinar los últimos días, claramente, del ex fiscal Marcelo Pecci y su esposa, pero también de los sicarios que hacían esos seguimientos, donde pudimos hacer el seguimiento también de esas informaciones con posterioridad del crimen, a través de prueba técnica, donde llegamos a hacer más de 3000 actividades investigativas, donde hicimos una búsqueda en base de datos enorme, con un trabajo enorme con un grupo investigativo, que yo destiné para que este caso tuviera respuesta.

Todo, todo eso yo creo que es un ejemplo de la investigación judicial, es una lástima que se haya producido en el marco de un hecho doloroso, como la muerte, el homicidio de Marcelo, pero nosotros teníamos que estar a la altura de esta circunstancia, y poderle responder también a Paraguay desde el punto de vista de lo que nosotros hemos hecho en la investigación judicial en Colombia, y creo que eso también sigue manteniendo unos lazos fuertes con este país, unos lazos históricos, unos lazos además que hacen que tengamos unos principios comunes y cómo se lo recordaba en una conversación informal al padre de Marcelo, al doctor Pecci, pues seguimos los lazos fraternos, entre los dos países, que siguen existiendo.

La autoría intelectual

Faltaría el autor intelectual, y conocer el porque asesinaron en tierras colombianas a un fiscal paraguayo.

Yo creo que esta es una investigación que ha venido dándose por pasos, tenemos además la idea de que Paraguay también tiene que digamos, ahí participar claramente en esa determinación, en esa pregunta; por lo pronto nosotros en Colombia tenemos, ya dilucidados los autores materiales, los que financiaron, algunos determinadores, esperamos que podamos tener mayor información, pero yo creo que es importante que Paraguay continúe, y que indague frente a estos hechos desde el punto de vista de esa ultima motivación, por lo pronto creo que, estamos avanzando muy rápido, espero por lo menos en el marco de lo que me resta de fiscal general en estos 11 meses, seguir avanzando aunque, yo diría tenemos el 90% de esta investigación, por lo menos en Colombia el 100%, faltaría un pedazo de esa investigación aquí en el Paraguay.

Queda claro que Paraguay debe hacer lo suyo en cuanto al móvil del hecho

Es una situación, es un crimen que se comete en Colombia y nosotros y ya esclarecimos lo relativo, a los autores materiales, a los financiadores, a una de las determinadoras, creo que nosotros hemos cumplido con esta investigación en su integridad, y ahora nosotros estamos tratando de determinar que más elementos de juicios pueden extraerse de esta investigación, pero por supuesto hay un trabajo, pues que es importante en el marco de esa cooperación se siga haciendo en Paraguay, esta investigación colombiana se ha hecho con una cooperación muy importante paraguaya, hemos tenido colaboración de la fiscalía paraguaya, hemos tenido un trabajo de la misma cooperación internacional, hemos venido compartiendo información que hemos venido teniendo en estos procesos.