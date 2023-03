Asistente fiscal cae con lujosa camioneta robada en Brasil y fiscal ordena que sea liberada

Agentes del Departamento de Automotores de la Policía verificaron a través de su sistema que una camioneta tipo Toyota Hilux contaba con una chapa presuntamente apócrifa, por lo que decidieron tomar intervención. Esto ocurrió ayer, domingo, en un control de rutina en zona de la avenida Madame Lynch, según relató el comisario Rolando Torales, de dicha unidad policial.

Al momento de solicitar la verificación a la conductora de la camioneta, la mujer decidió huir de los intervinientes y se dirigió hacia la avenida José Asunción Flores, en zona de la Costanera Norte de Asunción, donde finalmente fue retenida.

En ese punto, los intervinientes constataron, mediante fiscalización de su número de chasis, que el vehículo figura como robado en el estado de Santa Catarina, Brasil, en noviembre del 2022.

Se identificó como asistente fiscal

Tras ser retenida, la mujer se identificó como asistente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y en todo momento actuó de forma prepotente, solicitando una orden judicial para la verificación de su vehículo, según comentó el comisario.

“Ella se da a una fuga desde la avenida Madame Lynch que concluyó en la Costanera Norte. Se baja ella del vehículo y nos empieza a increpar. Ella se identifica como asistente fiscal de la unidad de Delitos Económicos y nos dice: ‘¿por qué ustedes me están persiguiendo?’”, comentó el comisario.

También se observa en uno de los videos que captaron los intervinientes que la mujer se negaba a identificarse, excusándose con que ya mostró su cédula de identidad. “Te mostré ya. Que vos no hayas visto por ser un inoperante es tu problema”, le dijo a uno de los intervinientes.

Fiscal ordenó liberarla

Los agentes policiales comunicaron sobre el caso al fiscal de turno, Óscar López Laterza, quien ordenó la incautación de la camioneta y que la mujer involucrada sea liberada, según manifestó el jefe policial.

“Le comunico al fiscal de turno y él me manifiesta que se traiga la camioneta incautada a la base de Automotores y que se le libere a la persona porque va a ser llamada dentro del proceso”, declaró.

Escupieron a agentes policiales

El vehículo fue trasladado a la sede del Departamento de Automotores, adonde la asistente fiscal, identificada por la Policía como Claudia Gisell Guillén González, fue y actuó nuevamente de forma prepotente.

Otra mujer, quien sería la madre de la asistente fiscal, también actuó de forma prepotente, incluso escupiendo a uno de los intervinientes que estaba grabando el procedimiento, según se consta en otro video captado en la sede policial.

“Volvió con palabras irreproducibles, como que ‘la Policía no es nada, de que somos pobretones´ (...) Salió de sí esta persona. También le escupieron a mi personal”, comentó Torales.

No tenía informe policial, alega fiscal

El fiscal interviniente señaló esta mañana a ABC Cardinal que no ordenó la detención de la mujer porque no recibió hasta el momento un informe por escrito sobre el procedimiento policial, asegurando incluso que ni siquiera sabía de quién se trataba.

“Ellos no me pasaron la información sobre quiénes estarían implicados. Y no tengo las actuaciones sobre mi mesa. No me han comunicado que se ha ingresado en mesa de entrada de la Fiscalía”, declaró.

“No tengo las actuaciones todavía. Hay situaciones como esta que se trata de la dudosa procedencia de un vehículo y corresponde ver si es veraz esa información. Lo que se tiene que hacer es verificar si el vehículo realmente fue objeto de robo”, agregó.

López Laterza, así también, confirmó que no se constituyó en el lugar del procedimiento, ni siquiera su asistente fiscal. Igualmente, justificó su actuar señalando que la involucrada “puede responder en el proceso bajo medidas”.