Abogado de Guillén asegura que auxiliar fiscal pasa “malos tratos” tras recibir prisión preventiva

El defensor de la auxiliar fiscal imputada por conducir una camioneta denunciada como robada en Brasil, y por resistencia, al haber supuestamente huido de un control policial, aseguró que Claudia Guillén se siente maltratada y teme que esta situación pueda afectarla psicológicamente.

“¿A qué ser humano le conviene estar en prisión? ¿A usted le gustaría estar en prisión? Me imagino que no. Está en un estado lamentable. Es denigrada, pasa por malos tratos. ¿A quién no le va a afectar eso psicológicamente?”, afirmó en conversación con ABC TV.

Agregó que Guillén está pasando muchas penurias e incomodidades, motivo por el cual están solicitando se revoque la prisión preventiva impuesta a su defendida.

“Nosotros si bien vamos a discutir el fondo de la cuestión, estamos primeramente avocados en conseguir la libertad. En tal contexto, estamos preparando la apelación contra la resolución y, alternativamente, estamos gestionando, que ya hemos solicitado dos días atrás, las condiciones de dominio de propiedad”, refirió.