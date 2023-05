Imputación contra manifestantes de Payo Cubas es bastante cuestionable, según defensor público

Carlos Arce, defensor público, se encargó del relevamiento de información de las personas quienes fueron imputadas y están privadas de su libertad tras las manifestaciones del 1 de mayo pasado, cuando los simpatizantes de Paraguayo Cubas se movilizaron frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

“Nosotros estamos haciendo ahora un relevamiento de aquellas personas que en un primer momento había sido asistidas por los colegas defensores y que con el correr de los días han contratado los servicios de abogados particulares”, detalló Arce.

Las personas detenidas están repartidas en varias dependencias de la Policía Nacional, como por ejemplo en el Departamento Judicial, en donde se encuentran 34 personas privadas de libertad. “De esas 34 personas solo 4 están con la Defensa Pública y los otros 30 ya optaron por servicios particulares”, explicó el defensor.

“Estamos haciendo el relevamiento porque no podemos hacer las defensas conjuntas con abogados particulares, tenemos que tener la certeza quienes son los que continúan con nosotros y eso se hace solamente con una entrevista personal”, expresó.

En otro momento, cuestionó la labor del Ministerio Público puntualmente en la elaboración de las imputaciones. “La imputación es bastante cuestionable”, sostuvo.

“Nosotros hicimos esa referencia que las imputaciones no cumplían con los requisitos establecidos en los estándares, no había una descripción concreta de qué fue lo que hizo cada uno de ellos, sino que era genérica; es decir, las imputaciones hablan de los manifestantes, no hay una referencia en concreto de qué fue lo que hizo cada detenido”, señaló.

Por otro lado, anunció que desde mañana comenzarán las audiencias de revisión de medidas buscando levantar la prisión preventiva de varios de los manifestantes.

