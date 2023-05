Video: jefe de la víctima del asalto fatal le compró la moto por la que le mataron

Rubén Moreno, jefe de Eliseo Flores, joven asesinado durante un asalto en Villa Elisa, contó que le compró la moto por la que mataron en el asalto a Flores, debido a que el joven trabajador tenía problemas de llegar a tiempo a su lugar de trabajo debido a la construcción de un puente.

“Era un chico responsable, buena persona, en quien confiar, ni se imaginan cómo lamento y que triste que terminen personas de tanto valor así, muertos en la calle. Como le costaba mucho este tema de llegar hasta su lugar del trabajo por la construcción del puente, le compre para su moto y le iba descontando mensualmente. Excelente chico, y resulta ser que por la moto le llevaron, le robaron la moto. Era único y es muy doloroso lo que está sucediendo”, relató con la voz quebrada a los medios de prensa.

Moreno tiene una empresa de marroquinería, y se percató que Eliseo no estaba llegando a su hora de trabajo, lo que le motivó a salir a buscarlo. Fue en ese momento que se percató que lo asesinaron para robarle la moto a tan solo 200 metros de su trabajo. Además, lamentó que se gaste tanto dinero en políticos ante la inseguridad que vive la ciudadanía.

“Se gasta mucho dinero y se destina mucho a políticos y no tenemos seguridad, nadie, ustedes ni yo tenemos seguridad. Yo no quiero que sea un establecimiento como de primer mundo, creo que hay dinero malhabido que se gastan en estos políticos y no en tener seguridad en las calles. Por eso mucha de esta inseguridad son responsables los políticos que no dan opciones a mucha gente y permiten que se siga delinquiendo libremente. Ahora, si se le mataba a alguien como a un político, apuesto a que en 20 minutos se le detenía”, criticó.