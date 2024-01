Caso Mercat: cae abogada que habría operado para “blanquear” a Walter Galindo

La abogada Rossana María de Luján Palazuelos Oscáriz (53 años) se presentó para litigar a las 8:15 de este lunes en la sede de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, del Ministerio Público. En el lugar se procedió a su detención y posteriormente, fue puesta a disposición de la agente fiscal Elva Cáceres, para la realización de la audiencia indagatoria en el marco del caso denominado Mercat.

Cabe señalar que Rossana Palazuelos fue imputada por la fiscala Lorena Ledezma por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y soborno agravado. Posteriormente, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía la había declarado en rebeldía y ordenó su captura, disposición que se encontraba vigente hasta este lunes.

La Fiscalía inició una investigación penal contra la abogada Rossana Palazuelos y al mismo tiempo, contra otro abogado identificado como Crispín Gilberto Rojas García (40), quien aún se encuentra prófugo de la justicia.

Los profesionales habrían ayudado al supuesto narco Walter José Galindo a conseguir certificados médicos falsos para ser favorecido, primero con arresto domiciliario, y luego con libertad ambulatoria, luego de que este fuera capturado el 13 de mayo de 2021 en su casa de Villa Elisa. Con esos documentos, los abogados lograron supuestamente que la jueza de Lambaré, Isabel Beatriz Bracho de Brítez (53), concediera arresto domiciliario a Galindo el 28 de mayo de 2021.

Abogada fue sumariada y suspendida por la Corte

El Consejo de la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia había dictado la Resolución N° 158, ordenó así el 6 de junio de 2022 la apertura de sumario administrativo a la médica forense del Poder Judicial de la Circunscripción de Central, Dra. Ana Stael Alfonso Vera -afrontará juicio próximamente por el caso Mercat-, y los abogados Crispín Gilberto Rojas García y Rosana María de Luján Palazuelos Ocáriz.

Esto en “base a publicaciones periodísticas sobre supuestas irregularidades cometidas” por los citados dentro del proceso de 2021 sobre Walter José Galindo Domínguez, para “la averiguación, comprobación y esclarecimientos de los hechos denunciados”. En este tiempo Galindo fue detenido nuevamente, por el caso Mercat.

Por dicha resolución, además se ordenó la suspensión preventiva sin goce de sueldo para la Dra. Ana Stael Alfonso Vera, tal como figuraba en los informes médicos que emanaba, pues se aclara, pues, que en otras publicaciones también aparece como Alfonso Decoud, debido a que adoptó el apellido de su esposo.

También se ordenó la suspensión preventiva en el ejercicio de la profesión para Rojas García y Palazuelos Ocáriz. Para este entonces, el primero ya estaba suspendido para ejercer la profesión porque era objeto de otra pesquisa interna. El juez instructor del sumario fue Carlos Enciso Garcete, superintendente general de Justicia interino. Pero del resultado no se supo.

Audios revelaron esquema de “blanqueo”

En el tiempo que Galindo estuvo sujeto al proceso, supuestamente negoció con las “jugadoras” de Villa Elisa - en supuesta alusión a la fiscala Egidia Gómez- y de Lambaré -la jueza Isabel Bracho- para lograr su libertad. Ese dinero entregado sería el que está registrado en la agenda con las identificaciones de “Dra.” y “Dr.”.

En el marco de sus diligencias la fiscala Gómez trasladó, personalmente, la supuesta droga incautada hasta el Laboratorio Forense del Ministerio Público, donde se realizó el análisis definitivo que identificó el producto como bicarbonato de sodio.

Si bien el requerimiento conclusivo debía presentarse en noviembre, la fiscala ya contaba con ese elemento en agosto. Ese cambio de la sustancia y resultado abrieron las puertas para el pedido de sobreseimiento definitivo planteado por la defensa de Galindo.

Ya de cara a la audiencia preliminar, Galindo recusó a Gómez y en su reemplazo asumió la fiscala Hermengilda Cubilla, que también fue recusada y asistió a la audiencia el fiscal Osmar Segovia, quien se allanó al sobreseimiento definitivo para la tenencia de drogas. En cuanto a los hechos de reducción, la placa fue devuelta y el daño reparado, y la violación de Ley de armas, no se configuraba en un delito, por lo que Bracho otorgó criterio de oportunidad.

Caso Mercat

El 31 de marzo de 2022, en el caso Mercat, la fiscala Lorena Ledesma, se constituyó en la unidad de Egidia Gómez y encontró los dos panes de cocaína, originales, que no fueron llevados para su análisis.

Cambio de “pelota blanca” por “casera”

Audios a los que accedió el equipo de Judiciales de ABC revelan que el supuesto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez, de 33 años, hacen alusión a que se habría pagado fuertes sumas de dinero a la fiscala de Villa Elisa Egidia Victoria Gómez Denis y la jueza de Garantías de Lambaré Isabel Beatriz Bracho Pedrozo para conseguir, primero, medidas alternativas a la prisión y, luego, su sobreseimiento de forma definitiva y, por ende, también la libertad.

Para conseguir esa salida a favor de Walter Galindo la propia fiscala se habría encargado de “resguardar” los panes que totalizaban 1,49 kilogramos, incautados en el operativo en la casa del procesado, el 13 de mayo de 2021, y que en el análisis primario de campo resultó positivo a cocaína. Una vez cerrado el “trato”, la agente Egidia Gómez llevó personalmente el paquete al Laboratorio Forense de la Fiscalía, donde el resultado arrojó que era Bicarbonato de Sodio, no cocaína.

Las conversaciones sobre la negociación para lograr el “blanqueo” de Galindo son el del afecto con su esposa Luz Antonella Guerrero Quintana, los abogados Crispín Gilberto Rojas García (prófugo) y Fernando Bernal. Estos tres hicieron de nexo entre el entonces preso por presunto narcotráfico con la agente fiscal y la jueza penal de Garantías.

En una de las primeras conversaciones, Luz informa a su esposo Galindo que la fiscala y la jueza pidieron “cinco mil cada una” para la primera etapa de la causa. El procesado dio su acuerdo y supuestamente pagó la suma 10 mil dólares para dejar la prisión y pasar a arresto domiciliario.

Una vez fuera de la prisión Galindo dio instrucciones a sus abogados, principalmente a Bernal, para buscar su sobreseimiento definitivo de la causa. Para el efecto el letrado consiguió a alguien de confianza en el juzgado, según él mismo afirma en una charla con Galindo, para que la extracción de datos del celular incautado no le salga en contra al procesado. “Ese Alcides es de la gran puta”, expresa Bernal en uno de los audios divulgados ayer por ABC Cardinal.

Cambio de la mercadería

En otro audio se escucha a Galindo celebrar que “ya se cambió la pelota blanca por una pelota de fabricación casera” y que desde la propia Fiscalía iban a pedir la prueba en el Laboratorio Forense del Ministerio Público, sobre el paquete incautado en el allanamiento del 13 de mayo del año 2021.

“Ahora a mí ya no me importan más nada porque la pelota ya está en nuestra cancha. Si ese no está ¿dónde está el crimen, kape?”, resalta Walter Galindo. Agrega que con el cambio de “pelota” su abogado iba a pedir que la jueza de Garantías le otorgue permiso para trabajar, desde las 8:00 hasta las 22:00.

Posteriormente vuelve a charlar con su esposa Luz Antonella Guerrero sobre la plata que debe poner para conseguir el sobreseimiento. “Antes que vos digas que sí no se va a fijar la audiencia de revisión”, dice la mujer.

Llevan a cabo diligencias en causa contra fiscala y jueza

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, asignó al fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Néstor Coronel, la causa penal contra la fiscala antidrogas de Villa Elisa Egidia Gómez y la jueza penal de garantías María Isabel Bracho.

El agente fiscal Néstor Coronel informó ayer a ABC que días atrás le fue asignada la causa, que por el momento aún no cuenta con caratula y tampoco hecho punible a ser investigado.

En ese sentido amplió diciendo que se encuentra realizando las diligencias preliminares, pues primero precisa contar con todos los elementos para someterlos a un análisis y, de acuerdo con lo que se detecte, establecer una línea de investigación en relación a la fiscala de Villa Elisa y la jueza de Lambaré Isabel Bracho.

Señaló en otro momento que el caso que le fue asignado es un desprendimiento de otro principal, haciendo referencia a Mercat, por lo que se encuentra solicitando informes y más datos al respecto.

También mencionó las comunicaciones telefónicas que fueron interceptadas bajo autorización judicial, que ayer fueron difundidas por ABC Cardinal, a las cuales también espera acceder para un análisis.

Hasta el momento no hay personas imputadas en esta arista del caso que se encuentra en etapa incipiente.

Supuesto narco habría sobornado a fiscala y jueza

Los investigadores del caso Mercat interceptaron comunicaciones entre Walter Galindo y sus abogados Crispin Gilberto Rojas García y Fernando Bernal, quienes llevaron a cabo las diligencias en el anterior proceso del cual Galindo salió airoso tras obtener su libertad, a través de supuestos pagos hechos a la fiscala Egidia Gómez y la jueza Isabel Bracho.

Fiscala es hermana de “Lalo” Gomes, diputado por la ANR

La fiscala Egidia Victoria Gómez Denis, actualmente en la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico de Central, es hermana del diputado electo por el Partido Colorado en Amambay Eulalio “Lalo” Gomes. El mismo asumirá su banca en la Cámara Baja el viernes 30 de junio.

Antes de meterse en la política, “Lalo” Gomes fue presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) filial Amambay, cargo que lo hizo conocido no solo en el departamento sino en todo el territorio paraguayo.

Los panes de cocaína que la ahora fiscal antidrogas Egidia Gómez “escondió” en su oficina para favorecer al supuesto narcotraficante Walter Galindo Domínguez fueron incautados del lugar en el marco del operativo “Mercat”, encabezado por la fiscal Lorena Ledesma.

Audios de abogados de Galindo

Otras dos grabaciones de conversaciones entre Walter José Galindo Domínguez, supuesto narcotraficante; y los abogados Rosana María de Luján Palazuelos Oscaris y Crispín Gilberto Rojas García, divulgadas por ABC Cardinal el año pasado incrementaron las sospechas de que el procesado Galindo sobornó a la fiscala de Villa Elisa Egidia Gómez y a la jueza Penal de Garantías de Lambaré Isabel Bracho para conseguir su sobreseimiento definitivo de la causa.

En el primer audio, los letrados informan a Galindo, entre risas y hasta carcajadas, en tono de burla, que la carga de marihuana encontrada en poder del procesado ya fue cambiada por otra sustancia. “A vos te estafaron chera’a, porque la marihuana no es marihuana. Había partículas nomás ahí”, dice la letrada.

Palazuelos Oscaris agrega que con el cambio de la yerba iba a hacer “un teatro” para alegar que Galindo era un adicto que estaba tratando de dejar la droga y por eso consumía pequeña cantidad de marihuana mezclada con otra sustancia no nociva.

Por su parte, Rojas García expresa, carcajada de por medio, que el proveedor de la droga “estafó” a Walter Galindo, porque le vendió “yerba para tereré mezclada con burrito”, haciéndole creer que era marihuana. El letrado revela en la charla que como solo encontraron “partículas” de la droga, el supuesto narcotraficante ya no debía preocuparse.

Anticiparon el blanqueo a presunto narco Galindo

En la segunda parte del primer audio al que accedió el equipo de Judiciales de ABC, divulgado en la 730 AM, el abogado Crispín Gilberto Rojas le informa a Galindo cuáles iban a ser las salidas que obtendría en los hechos punibles atribuidos, en la audiencia preliminar que tuvo unos días después.

“Estamos muy bien para mañana brother. Esta señora, para no forzar la nulidad, va a ir por criterio de oportunidad en el caso de la reducción, la portación de armas y el tema de la marihuana. Por el caso de la cocaína, sobreseimiento definitivo”, dice el letrado.

Tal como adelantó Rojas, el supuesto narco Galindo en la causa que estaba a cargo de la fiscala Egidia Gómez consiguió el criterio de oportunidad por los delitos de reducción, transgresión de la ley de armas y tenencia sin autorización de marihuana.

Por la tenencia de cocaína obtuvo el sobreseimiento de forma definitiva, ya que la droga fue cambiada por bicarbonato de sodio.

Blanqueo, a cargo de la CSJ

De cara a la audiencia preliminar, Galindo recusó a la fiscala Egidia Gómez y su reemplazo asumió la fiscala Hermenegilda Cubilla, quien inmediatamente también fue recusada por el procesado. A consecuencia de la chicana, la audiencia se postergó. Además estaba pendiente el resultado del análisis de los panes de droga a cargo de Laboratorio Forense.

Luego asumió el fiscal Osmar Segovia, quien recibió el resultado del análisis laboratorial del paquete y, para su sorpresa, resultó ser bicarbonato de sodio.

Sin embargo, como tenía el pedido de sobreseimiento definitivo con autorización de su superior, el adjunto antidrogas Marco Alcaraz, el fiscal Segovia se allanó por la cuestión de la droga.

Cuando la causa volvió a la unidad de Hermenegilda Cubilla, esta apeló el sobreseimiento de Galindo y un Tribunal de Apelación anuló dicha resolución.

En contra de este último fallo la defensa planteó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte, que hasta ayer no emitió una decisión sobre el caso.