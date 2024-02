Enrique Riera habla de restringir venta de entradas a personas con antecedentes

Restringir la venta de entradas a personas con antecedentes judiciales y policiales sería una de las medidas implementadas para evitar hechos de violencia en las canchas, según dijo el ministro del Interior, Enrique Riera, en conferencia de prensa.

“Así va a ser para estadio seguro, para que cuando uno compre la entrada ya salte quién es el que está comprando y aquellos que tengan antecedentes no van a entrar al estadio, ni a ningún espectáculo público. Verán que la idea es siempre la misma, los que están de este lado de la ley se tienen que mover tranquilos y seguros en Paraguay, y los que tienen cuentas con la justicia no van a poder entrar a la cancha, no van a poder irse a un concierto, no van a poder tomar un Bolt, ni van a poder hacer actividades dentro del marco de la ley”, indicó.

Agregó que de esta forma se está construyendo un espacio seguro para los ciudadanos.

APF trabaja en restricción para acceso a eventos deportivos

El ministro del Interior dijo que hay un compromiso de la Asociación Paraguaya de Fútbol, más allá de la ley que se está discutiendo, de implementar el sistema de no vender más entradas en los estadios los días de eventos deportivos, así se podría controlar el ingreso en el perímetro de 500 metros alrededor de los estadios de quienes ingresan.

“Solo van a entrar al estadio los que tengan la entrada en su mano y solo van a poder comprar la entrada los que no tengan problema con la justicia. Y si yo me voy a comprar una entrada con tu cédula, y vos tenés problema, igual no te voy a poder comprar, y si no tenés problema, si te voy a poder comprar y vos mostrando tu entrada, vas a poder entrar hasta el estadio y también se está pensando en la huella digital, huella biométrica, para garantizar por la imagen facial y por la huella digital que en ese lugar tu familia no se va a sentar al lado de un narcotraficante que tenga ocho órdenes de captura, porque hoy entran y salen de nuestros estadios cualquiera”, refirió.