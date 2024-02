Asalto, persecución y búsqueda en Itapúa

Delincuentes perpetraron un asalto esta mañana en una ropería ubicada en la zona conocida como Tirol, en el distrito de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa.

Posteriormente, se desarrolló una persecución por parte de la Policía y se produjo un enfrentamiento en zona del distrito de San Lorenzo, a 25 kilómetros aproximadamente del local asaltado, en zona del río Paraná, según relató el director de Policía de Itapúa, comisario Carlos Acosta.

Los asaltantes lanzaron clavos “miguelito” a la Policía y dañaron dos patrulleras. Luego, los agentes ubicaron el vehículo en el que huyeron y detuvieron a uno de ellos, mientras que otro se dio a la fuga en una canoa en el río Paraná.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Inseguridad: hurtan dinero de cooperativa de policías en Ciudad del Este

Buscan a asaltante en zona fronteriza con Argentina

La Prefectura Naval del Paraguay, con colaboración de su par de Argentina, se encuentra buscando al prófugo por agua y tierra, considerando que se fugó en zona fronteriza y podría haber cruzado hacia el país vecino.

El comisario reveló que el fugado habría resultado herido, considerando los rastros de sangre que encontraron en la zona de búsqueda.

El jefe policial señaló que los asaltantes habrían recibido información de que la víctima vendió un terreno en los últimos días.

Lea más: Peña afirma que inseguridad disminuyó en un 75%: “Es una caída dramática en asaltos”

Los criminales no se llevaron el dinero que obtuvo por la venta porque esta ya no disponía del mismo. No obstante, se alzaron con entre G. 4 millones y 5 millones en efectivo, además de cheques.