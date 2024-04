Choque deja una chipera herida en avenida Perón

El choque se registró aproximadamente a las 6:00 de este martes, sobre la avenida Perón y Concepción Yegros de Prieto. Según el reporte, un motocarro intentó girar a la izquierda y fue embestido por un Toyota Vitz, que estaba al mando de un efectivo policial identificado como Ángel González.

A bordo del motocarro estaba una pareja de chiperos. El conductor, Odelio Acevedo, relató que prendió su señalero para girar a la izquierda y avanzó cuando una camioneta le cedió el paso, pero fue embestido por el automóvil que circulaba por el otro carril.

Aseguró que él avanzó cuando le cedieron el paso pero el vehículo estaba circulando a gran velocidad y rozó su moto. “Como loco venía, menos mal no me pasó nada”, destacó y lamentó la situación de su señora, quien resultó con una fractura en la pierna. Además, cuestionó que la ambulancia tardó más de una hora en llegar.

Parte de las chipas que transportaban en el carro quedaron esparcidas en el asfalto.

Efectivo policial involucrado en el choque

El otro conductor involucrado es Ángel González, efectivo policial asignado a custodiar el Juzgado ubicado en la avenida Perón. El uniformado aseguró que no iba a gran velocidad pero no pudo evitar rozar la motocicleta.

“La motocicleta realizó una maniobra de giro a la izquierda y lastimosamente no pude evitar impactar —gracias a Dios levemente— contra ellos y a consecuencia de eso vine a parar encima de la propiedad privada”, relató en ABC TV.

El policía aseguró que circulaba aproximadamente a 50 k/h. “Pero la manera en la que giró cruzando la avenida me jugó en contra, ya no me dio más el tiempo, pude desviar lo máximo que pude pero no tenían casco, chalecos, calzados acordes para circular en motocicletas, todo eso me jugó en contra pero gracias a Dios las lesiones son menores”, agregó.

Indicó que debido a la tardanza de la ambulancia, con ayuda de los bomberos realizaron un torniquete en la pierna afectada de la víctima, para retener la hemorragia.