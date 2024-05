Capitán Bado: Exconcejal denuncia que hicieron disparos sobre su vivienda y acusa a intendente de ser mandante

Según la denuncia presentada ante la Comisaría Cuarta de la mencionada localidad, en horas de la madrugada del sábado, un vehículo con personas desconocidas a bordo se detuvo frente a la vivienda de Francisco Carneiro, ubicada en el barrio San Miguel, y realizaron al menos 30 disparos al aire para luego darse a la fuga. Señala además que antes de retirarse, aparentemente recogieron las vainas.

Sin embargo, contó que pudo encontrar un casquillo que corresponde a pistola calibre 9mm. y que tras recogerlo entregó en la Fiscalía para que sea analizado.

El denunciante expresó que días atrás envió un par de audios al concejal municipal Adalberto Denis a quien cuestionó por no exigir al ejecutivo que brinde explicaciones a la ciudadanía sobre la falta de reparación de maquinarias de la institución y la utilización de un tractor perteneciente a la empresa familiar del intendente, que cree no es por la generosidad del intendente, ya que no se sabe si desembolsan recursos de la comuna por su utilización.

Esos audios, que fue una conversación privada, fue reenviada aparentemente por su interlocutor a varios grupos de WhatsApp, lo que habría provocado en enojo del intendente Rodney Villalba Ríos.

Si bien aclaró que no tiene condiciones de probar que el intendente haya ordenado, pero asegura no tener ningún otro inconveniente que pueda motivar lo ocurrido.

Por su parte, el intendente de Capitán Bado Rodney Villalba Ríos, dijo estar sorprendido por la denuncia y asegura que el audio viralizado ni siquiera le afecta. Lo único que en el audio se cuestiona es a algunos concejales y en ningún momento se le cuestiona al ejecutivo.

Explicó además todo ciudadano tiene el derecho a cuestionar a sus autoridades y que los políticos que ocupan algún cargo público no pueden enojarse por esos cuestionamientos.

Dijo que la denuncia no tiene sentido alguno, pero que de igual forma espera que se investigue y se aclare lo ocurrido, ya que lo único que quiere, según dijo, que la paz reine en la comunidad badeña.