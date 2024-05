Organizaciones criminales se “ingenian” para saltarse los controles antidrogas en aeropuerto, se excusa Senad

ABC tuvo acceso a un video en el que se ve a un presunto agente de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) junto a un can antinarcóticos realizando una inspección al cargamento con cocaína que fue incautado en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Luque. Según fuentes, las imágenes corresponderían a un día antes de la detección de la droga.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, refirió que desconoce que sus agentes instalados en el aeropuerto hayan realizado dicha inspección previa. “Nosotros tuvimos participación ya con la incautación, ahí metimos perros y nuestro personal”, mencionó.

Lea más: Aeropuerto Silvio Pettirossi: empresa en cuyo cargamento se halló cocaína niega responsabilidad

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, no descartó que hayan hecho una fiscalización, por lo que señaló que realizará una verificación interna para determinar si la Senad actuó 24 horas antes y no detectó la droga.

Organizaciones criminales se “ingenian”

En ese sentido, excusó que las organizaciones que trafican droga desde nuestro país se ingenian para saltarse los controles antidrogas.

“Este tipo de organizaciones y estructuras se ingenian para saltar los controles. Nuestra gente hace los controles y realizan los recorridos, llevan a los canes antidrogas y pudo haber sido un control nuestro. El informe que recibí es que estaban recorriendo la zona, pero no me acuerdo ahora puntualmente”, dijo.

Lea más: Video: casi mil kilos de cocaína incautada en el Silvio Pettirossi

En el aeropuerto de Luque, el viernes pasado se habían detectado 976 kilogramos de cocaína en un cargamento de almidón y harina de maíz que tenía como destino Europa.