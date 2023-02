Paraguayos en España: segundos en cantidad, aunque líderes en remesas

Aprovechando la presencia de ABC Color en el VI Congreso de Editores de Periódicos de América Latina y Europa, celebrado en Madrid del 7 al 10 del mes en curso, tuvimos la ocasión de visitar la sede de la representación diplomática de nuestro país en España.

La misma se encuentra ubicada a escasos 100 metros de una de las cabeceras del imponente estadio Santiago Bernabeu del Real Madrid, que se halla en estos momento en fase de terminación de los trabajos de ampliación y modernización que lo convertirán en uno de los más modernos del mundo, pese a que fue inaugurado en 1947, con posibilidad de cerramiento completo para días lluviosos y con un mecanismo retráctil que “esconde” el césped en ocho niveles de subsuelos para cuando el escenario se utilice para eventos no futbolísticos, como por ejemplo los musicales.

Allí a metros del paseo de la Castellana, en el distrito de Chamartín de Madrid, se halla la representación diplomática nacional, a cargo del abogado Ricardo Scavone Yegros (53), funcionario del servicio diplomático y consular del Paraguay, quien previamente desarrolló tareas en diversas funciones en Colombia, El Salvador (concurrente), Bolivia, Chile, México y Perú, entre otras labores.

Como embajador en el Reino de España lleva tres años. En la sede diplomática nos recibió junto a la ministra Liz Haydée Coronel Correa. Acerca de las relaciones entre Paraguay y España, Scavone dijo que “hay una muy importante cooperación de España con nuestro país, que tal vez no esté suficientemente visibilizada. En lo que estamos trabajando ahora es en cuanto a la inversión de capitales españoles en Paraguay. Lo más cercano está relacionado con la capacidad de instalación de generadores de energía eólica y solar en el Chaco”.

Balanza comercial desfavorable

Al referirse a la balanza comercial entre ambos países, reveló que “estamos en desventaja. No le vendemos mucho a España. Es algo en lo que debemos trabajar. Tampoco importamos en gran volumen de España”, referenció. Un dato de 2020 refleja que las compras de Paraguay a España alcanzaron US$ 106.941.000 y las ventas US$ 48.765.000, con un déficit de US$ 58.176.000.

En cuanto a los residentes en España, la mayor concentración se da en las áreas urbanas de Madrid (unos 50.000) y Barcelona (41.000), aunque hay registros de presencia de connacionales en todo el territorio del país, incluyendo las islas Baleares, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, e incluso en los enclaves españoles en el norte africano, Ceuta y Melilla, para alcanzar un total aproximado de 120.000.

Mayoría de mujeres: 70% a 30%

Lo llamativo es que la proporción de mujeres respecto a los varones es de 70% a 30%, debido a la alta demanda en cuanto a puestos laborales afines a aquellas, principalmente de aseo doméstico, gastronomía o cuidado de ancianos y enfermos. La mano de obra masculina está concentrada en la construcción civil.

Además de la sede de la embajada, en España funcionan tres consulados (tramitación de documentación personal), radicados en Madrid, Barcelona y Málaga.

Liderazgo en remesas

Un hecho relevante de la inmigración paraguaya en la Madre Patria es que, a pesar de ser menor en cantidad a la que se registra en la Argentina, lidera las estadísticas en cuanto a remesas enviadas al Paraguay con un amplio margen, incluso durante los difíciles años de la pandemia del covid. Según datos oficiales de 2021, ese año se remesaron desde España US$ 300 millones, contra US$ 70 millones desde los Estados Unidos, US$ 40 millones desde Argentina y US$ 35 millones desde Brasil, en cifras redondas.

