Periodista querella por difamación a intendente de Trinidad

El conflicto entre el comunicador social y el político se originó en unas publicaciones a través de las redes sociales (Facebook) atribuidas al comunicador social, en las que el mismo sindica al intendente Isaac Aguilar Cuéllar como “instigador de un ataque mediático” contra el intendente del distrito de Jesús de Tavarangüe, Gil Amarilla (ANR-HC).

Esta publicación fue tomada como un agravio por el intendente de Trinidad, quien el 28 de septiembre del año 2022 entabló una querella contra el comunicador por los supuestos hechos de “difamación, calumnia e injuria”, causa tramitada en el expediente “Lidio Fernando Sotelo Olmedo sobre calumnia y otros”, expediente número 36/2022, a cargo de la jueza Eva Silva.

En el contexto de ese juicio, el 8 de noviembre de 2022 se debió desarrollar una audiencia conciliatoria entre las partes, a la que Sotelo no acudió alegando problemas de salud, presentando un certificado médico. La no comparecencia del comunicador fue asumida como una acción para eludir este trámite legal presentando un certificado médico falso.

Lea más: Periodista denuncia que intendente pretende amordazarlo con querellas

Durante una entrevista a través de un medio televisivo local (Itapúa en Noticias) en la que aparece el intendente Aguilar acompañado de sus representantes legales, Isidro Salinas y Miguel Leiva, sostiene que el comunicador querellado habría empleado un certificado médico falso para no asistir a la audiencia, incurriendo en la utilización de un documento público de contenido falso. A instancias de Aguilar, Sotelo fue querellado también por producción de documento de contenido falso.

Configura injuria y difamación, afirma periodista

“Estas afirmaciones del intendente y su equipo jurídico son injuriosas y configuran difamación y calumnia. Hicieron declaraciones que me afectan en mi condición de comunicador social, pues atacan la debida credibilidad que debe tener todo periodista, diciendo que mentí presentando un certificado médico falso”, señaló Sotelo, quien promovió una querella bajo patrocinio del abogado Rolando Aquino.

El certificado médico en cuestión fue elaborado por el médico, Dr. Emilio Barrios Mendieta, en fecha siete de noviembre de 2022, en el cual señala que el paciente debe guardar reposo por 48 horas por estar aquejado de “amigdalitis aguda supurada”.

El intendente Aguilar y su equipo jurídico pusieron en duda el certificado, por lo que solicitaron al juzgado la constitución del médico forense, Dr. Pablo Krummel, en el domicilio de Sotelo para una inspección médica. El forense diagnosticó un cuadro de “faringitis leve”.

Asimismo, afirma el comunicador que en sus declaraciones el intendente descalifica su labor como periodista, al referirse hacia su persona con expresiones tales como “…bien es sabido cómo él maneja el periodismo, en donde muchas veces les quiere ensuciar a las autoridades, a todas las autoridades constituidas”.

Además de constituir un juicio de valor negativo en la personal hacia mí, como se refiere a mi labor profesional, también constituiría una difamación en el aspecto profesional, puntualizó el comunicador.

“Promuevo esta querella no solamente para demostrar que me están injuriando, sino para que sirva de ejemplo a otros periodistas que a veces son avasallados por los poderosos política o económicamente, pero no pueden defenderse porque no tienen los recursos económicos para asumir una querella. No debemos quedar callados cuando somos atacados por funcionarios públicos que al final usan los recursos estatales para buscar acallar a la prensa que les critica, señaló.

Intentamos contactar con el intendente Aguilar, pero no respondió nuestras llamadas y mensajes vía telefónica. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.