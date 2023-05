Hasta Fiscalía se opone a modificación del “procedimiento abreviado”, dice penalista

“El propio Ministerio Público solicita el veto, porque no se siente en condiciones de hacer un control acabado de las pretensiones que puedan partir desde esa institución, lo cual es loable que la propia institución lo reconozca y debería de ser una llamada de atención importantísima para los congresistas”, remarcó Lovera, en base a la consulta hecha por el Ejecutivo a la Fiscalía.

El abogado remarcó que en el caso de rechazarse el veto en el Congreso, el Ministerio Público deberá crear todo un mecanismo para controlar a sus propios agentes fiscales a fin de que no se generen hechos de posible corrupción.

Esta propuesta de ley “finalmente lo que hace es ir eliminando mecanismos de control que son posiblemente lo que más necesitamos”, enfatizó, y advirtió que incluso el mecanismo de procedimiento abreviado podría ser aprovechado por grupos criminales.

“Hay que tener cuidado porque en delincuencia organizada, vamos a tomar como ejemplo el Primer Comando Capital (PCC), etc., básicamente le darán una orden a sus soldados para que se acojan a esta figura a los efectos de que no avancen estas investigaciones y terminen ahí. Hay que tener cuidado con estas cuestiones que no llegan a juicio, porque muchas veces con esto se paga la impunidad de otras personas”, advirtió Lovera sobre el riesgo de blanqueo.