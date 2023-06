“No puedo pedir mi desafuero”, dice Rafael “Mbururú” Esquivel

A pesar de no tener permiso para jurar, Rafael Esquivel, alias Mbururú, ha cambiado de postura y afirmó que no puede pedir su propio desafuero, y que cumplirá el mandato que le dio “el pueblo”, en referencia a los votos obtenidos en las elecciones”.

Yo no puedo pedir eso, estuve investigando y eso tiene que ser solicitado por el juez. El mandato me lo otorga el pueblo, y yo mismo no puedo renunciar a eso”, afirmó.

Además, aseguró que no está ajeno al proceso penal, pero afirmó que puede enfrentarlo en libertad. “No estoy ajeno al proceso, se me acusa de muchas cosas, pero para eso está la ley. Si soy culpable, no hay problema en que vaya a la cárcel, pero la ley también establece que no estoy condenado y tengo derecho a un proceso en libertad”, afirmó.

Mbururú fue notificado esta mañana, dentro del penal de Ciudad del Este para que asista a la sesión de juramento. La copia autenticada de la resolución fue enviada por el presidente del Congreso, Oscar Salomón.

Sin embargo, para que Mbururú pueda asistir a la sesión, debe obtener un permiso judicial para salir de la cárcel, ya que está bajo prisión preventiva en dos casos. Uno de ellos es por abuso sexual a niños y el otro por tentativa de homicidio y otros delitos. Además, en su prontuario fiscal-judicial figuran 50 procesos penales por diversos hechos.