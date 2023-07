Kattya pide a satélites pasarse al cartismo y los tilda de dobles agentes

Un día después de que el senador Silvio “Beto” Ovelar haya sido elegido como presidente del Senado, la senadora Kattya González de la Alianza Encuentro Nacional (AEN) recriminó el apoyo que dieron los ocho senadores opositores a Ovelar, incluyendo a Patrick Kemper, con quien había formado una alianza.

Los ocho senadores que dieron su apoyo a Ovelar fueron: Dionisio Amarilla, Hermelinda Alvarenga, Sergio Rojas, Noelia Cabrera, Édgar López, del PLRA; Zenaida Delgado, de Cruzada Nacional; Patrick Kemper de Hagamos y Orlando Penner, PPQ.

“Al final le tenés a tu alrededor a gente que está fungiendo de doble agente, no podés ni hablar ahí, entonces ya no tenemos un espacio de confort en donde podemos debatir algo. Que ellos se vayan, que los 30 se vayan y formen su bancada y no le molesten a la gente que más o menos coincidió con una línea de pensamiento”, dijo a la 730 Cardinal AM.

González calificó de “una primera batalla ganada por el cartismo” la elección de ayer y responsabilizó a los opositores que votaron a Beto Ovelar. “Si bien esta votación definitivamente no tendría que representar el rumbo de estos colegas que se fueron, no obstante ya habla de una primera batalla ganada por parte del cartismo”, expresó.

Tratan de liberales vendidos

“Hay unos cuantos liberales vendidos y otras fuerzas de la oposición; nosotros podíamos haber ganado la mesa (Directiva) el día de ayer y eso tienen que llevar sobre sus frentes los que se fueron a votar por el cartismo, los que negociaron rancho aparte, cuestiones individualísimas”, puntualizó.

Finalmente, la legisladora encuentrista habló específicamente de la senadora Hermelinda Alvarenga (PLRA) y Patrick Kemper (PH), que según ella, estuvieron hasta el último momento especulando con el apoyo a la oposición, pero finalmente votaron por el candidato cartista.

“Hay que marginarlos, que se vayan a la bancada colorada y ojalá, y yo quiero ser muy dura con esto, yo recuerdo en la época anterior, esto ya repito, cuando ya no le sirvió Carlos Portillo al cartismo, pero le echaron como un perro de la cámara”, aseguró.

Yo veo un diseño muy complicado en ambas cámaras, por el grado de copamiento y también por la experiencia que representa el cartismo en ejercicio de poder”, sostuvo.

González indicó que esta no va a ser la primera vez dentro de esta era democrática que asistirán a una visión hegemónica, aquel que utiliza el Estado para potenciar sus empresas, su poderío económico y político, como según dijo, lo hizo Horacio Cartes cuando fue presidente y hoy lo está repitiendo casi como un libreto Santiago Peña.