“Estamos promoviendo el aislamiento” del Paraguay, advierte Blanca Ovelar

- Sorprende que sea una colorada, una senadora reelecta, ex ministra de Educación, que salga de la uniformidad y denuncie que es una mentira todo lo que se proclama para rechazar esa donación de la Unión Europea justamente para educación ...

- Es parte de las generalizaciones, que por ser colorada no puede uno no pensar por sí misma. Siempre yo fui una persona con criterio propio y comprometida con el bienestar colectivo. Para mí está primero la dignidad de defender la cosa pública. Yo empecé como maestra rural. Fui ministra de Educación de dos gobiernos y soy senadora ahora por un tercer período. Ese siempre fue mi norte...

- ¿Cuántos votos sacó en las elecciones generales?

- Fueron 18 mil votos. Le puedo asegurar que ese fue voto consciente. No compré ni uno. No le dí a nadie ni un guaraní por su voto. Lo que hice fue recorrer el país y hablar con la gente.

- ¿Usted va a ser opositora al Gobierno de Peña?

- Noo. Cuando haya algo que considero que va contra la ética y contra la transparencia yo voy a denunciar contra el que sea. Yo quiero que le vaya bien al nuevo Presidente pero mi libertad, a esta altura de mi vida, es inconculcable.

- ¿Qué le impulsa a proclamar a los cuatro vientos que esa derogación que hicieron los diputados (70 votos) es un error?

- Veo con preocupación cómo se exhibe de manera soberbia la ignorancia extrema en algunos temas y se fanatiza a la gente. Percibo un retroceso que me inquieta. Una cooperación no se deroga así. En todo caso, el Ejecutivo puede iniciar un diálogo con la Comunidad Europea y buscar unos ajustes en el acuerdo, o proponer una adenda pero eso ya salió del ámbito del Parlamento. La prelación de las leyes ante un convenio internacional debe ser respetado. Los que entienden están estremecidos ante tanta exposición de soberbia y de ignorancia.

- ¿Dónde y cómo se originó esa campaña para derogar la ley que aceptó la donación de 38 millones de dólares?

- Esto fue montado en el marco de la última campaña electoral para las internas (coloradas de diciembre de 2022) para ganar votos. Pero no nos engañemos. Esto es mucho más amplio. Es un movimiento que tiene mucha relación con los ultras que tiene a (el ex presidente Donald) Trump a la cabeza. Fíjese en uno de sus promotores, ese Miguel Ortigoza, que utiliza esa violencia verbal escandalosa propia de gente marginal. Para enganchar a la gente, mezclan su avanzada de ultraderecha con creencias religiosas, y van y quieren atentar contra los derechos de minorías, de personas con discapacidades, contra los derechos de las mujeres y contra las personas con opciones sexuales diferentes. Lo que necesitamos acá en un país tan atrasado como el nuestro es una sociedad que respete la libertad de la gente, gente que existe desde que el mundo es mundo ¿Cuál es la alternativa que ofrecen, matarlos a todos?

- Por poco dicen que con la donación se va a enseñar a los niños a ser homosexuales y que afecta a la soberanía del país…

- Lo del contenido (de la Transformación Educativa) es un disparate montado, como le dije. La Unión Europea no se mete con el curriculum en Paraguay. Aquí ellos piden que se quite el enfoque de derechos, sueltan unas fantasías que recitan con un delirio escalofriante. Obviamente, con ese relato quién no va acompañar, quién no se va a levantar si es una autoridad la que apoya la mentira.

- Los diputados escucharon al pueblo, dijeron…

- No es que se le escuchó al pueblo. Al pueblo se le convenció de un error y obviamente el pueblo se levantó. ¿Quién no se va a levantar cuándo le dicen que los europeos a través del Ministerio de Educación van a enseñar a los hijos a ser homosexuales? Realmente no tiene nombre lo que están haciendo. Y encima se le golpea al Ministerio que necesita más recursos. El pobre ministro que designaron va a tener que vérselas morada con estos charlatanes y cínicos que se meten ahí a hablar de “pro vida”, “pro familia” y que si se hurga en sus antecedentes son unos adúlteros, fornicadores, con varias familias encima. Siento una indignación que no tiene nombre.

- Pero hay también gente sana, honesta, noble, con convicciones religiosas fuertes que apoyan esta derogación de la ley...

- Porque se les metió un cuco en la cabeza. A mí eso es lo que me asusta, que montados sobre una mentira se puede sublevar a todo un pueblo. Quienes estuvimos en el Ministerio y conocemos el diseño y el desarrollo curricular sabemos cómo funciona pero como la gente habla de lo que no sabe, entonces dice y afirma eso porque se le metió en la cabeza. Yo también me voy a rebelar si me dicen: “su hijo le va a salir mal porque en la escuela le van a enseñar a ser homosexuales”.

- Acusan a la Unión Europea de querer establecer una gobernanza sobre la educación paraguaya.

- La Unión Europea aclaró en su último comunicado que nunca pretendió establecer una autoridad o una regencia de la educación, una gobernanza, jamás.

- Los diputados dijeron: “lleven su limosna a otra parte”...

- No se puede, no se puede ofender así como lo hicieron a la embajadora japonesa, solo porque ella salió a acompañar el proyecto (de donación). Alguien le metió un mensaje: “ojalá les caiga otra bomba atómica”. Justo la señora es de Hiroshima. Es una locura. Estamos promoviendo un aislamiento de nuestro país irracional, como si aquí se estuviera viviendo en otro planeta. Es preocupante cómo se miente y se confunde a la gente buena. Mire que hay mucha gente buena que festejó la derogación y dijo: “Viva! Triunfó la familia!” Esto no tiene nada que ver con el valor de la familia. Lo que se hizo fue cortar el financiamiento de programas escolares, de compra de infraestructura tecnológica. La familia no tiene nada que ver. Acá se crispa una relación que va a tener efectos colaterales.

- Los ponen a los donantes como si fueran demonios que quieren destruir nuestra sociedad y a Putin, el dictador ruso, lo pintan como un ángel…

- Parece un chiste. Lo grave es que se le malinforma al pueblo, se le miente y entonces por eso reacciona y considera que los que cooperan con nosotros son unos demonios. Históricamente, desde siempre, la Unión Europea es la que más ha colaborado con el Paraguay. Esto fue una manipulación. Si hubiera sido espontánea, el pueblo ya hubiera reaccionado cuando se firmó el acuerdo en el Gobierno de (Fernando) Lugo (2007).

- ¿El Gobierno que se instala ya no puede controlar?

- Yo voy a hacer mi campaña para revertir esto en el Senado. No va a ser fácil porque son 30 votos lo que necesitamos. A menos que la gente de Honor Colorado y sus aliados, que son muchos, tengan una posición nueva, que es que recapaciten. Es un error que va a perjudicar a la nación.

- A la gente del exterior le parece una broma que el Gobierno de uno de los países más pobres de América -y más corruptos- no acepte una donación de 38 millones de euros.

- Estamos haciendo un papelón internacional. Así como están las cosas, si Santi Peña le dice a los senadores de Honor Colorado: “Vamos a dejarnos de esta historia y no me deroguen la ley”, entonces allí vamos a tener los 30 votos.

- ¿Y si no les dice que es lo más probable?

- No se puede imponer la ignorancia con tanta soberbia. Acá se ignora toda la lucha que hay detrás del enfoque de género, una lucha que empezó en el Paraguay de los ´90 con la reforma educativa cuando se sacó a duras penas de los textos la imagen sexista, como aquella de la mujer con delantal y su pareja leyendo cómodamente el diario en el sofá. Con la creación de la Secretaría de la Mujer se visibilizó mucho más la violencia, la carga cultural discriminatoria, de sojuzgamiento, menoscabo y violencia contra la mujer que está en el asesinato por su pareja, en la violencia diaria que proviene de un machismo atroz, que se extiende al ámbito laboral donde se hace de menos a la mujer capaz, esos abusos contra los niños en el ámbito familiar. Si en la casa no hay una garantía, el Estado tiene que intervenir para garantizar el derecho de ese niño. El 37% de los hogares están encabezados por mujeres solas. ¿Cuántos hombres honorables han salido formados de mujeres solas?

- ¿Cuál es su opinión de la alternativa que ofrece Bachi Núñez, de sustituir la donación de 38 millones de euros con la destitución de 30 mil funcionarios?

- ¿A quién se le puede echar? Hay que hacer un debate serio basado en información veraz y diálogo razonado.

- En este tema se echa mucho lodo a las ONG (organizaciones no gubernamentales). ¿Cuál es su opinión?

- Evidentemente hay que saber discriminar en ese tema. Hay algunas organizaciones que son de lucro. Hay otras que son de gente muy buena que lucha por el bien público y que apoya las políticas públicas. No se puede satanizar a todas las ONG.

- ¿Cómo se detiene a esos que convierten una mentira como una verdad? ¿Cómo se detiene a los odiadores -le dicen Hatters en inglés- que infestan las redes, en los medios para ganar rating, en la política para ganar adeptos de ocasión? Ellos mienten, insultan, calumnian y hasta pueden movilizar gente engañada como dice usted…

- Ese es un fenómeno global. Yo presido la organización Parlamérica, el Parlamento de las Américas. Soy la actual Presidenta. Justamente uno de los temas que nos convocó en una de las sesiones del Consejo ha sido cómo enfrentar esta ola de informaciones falsas de las que se aprovechan los inescrupulosos...

- Monopolizan las redes de internet…

- Manipulan para favorecer intereses de grupos, intereses de particulares que inficionan gravemente la cohesión social. Su trabajo es polarizar la sociedad. En Parlamérica yo sucedí a Elizabeth Cabezas de Ecuador. Ella me decía ya hace tiempo que Ecuador estaba fragmentado. Me dijo que el asesinato de este candidato…

- Villavicencio…

- Sí, que el crimen se veía venir desde hace tiempo. La violencia y la polarización, el torrente de odio que se proyectaba en las redes era insoportable. La palabra violenta es la antesala al acto violento. Cuando la palabra deja de ser un vehículo para comunicarse y se usa para destilar odio, termina en la materialización de ese odio a través de la violencia. Realmente es preocupante. Hay que ver cómo hacerle frente. Hay todo un comunicado que hicimos, de cómo hacer frente como países al tema de la información falsa, tendenciosa y cargadas de odio, de xenofobia.

- En el Paraguay también es tendencia. ¿Cómo hacerle frente es el tema?

- Hay mecanismos. En Croacia sacaron una ley de comunicación. Se responsabiliza al medio de lo que escriben sus lectores. Entonces, el medio está obligado a identificar a sus lectores. Un lector tira mierda contra una persona. Esa persona tiene derecho a demandar al medio porque su lector lo trató sin fundamento como una basura. Dicen que la ley es muy polémica pero se aprobó. Eso redujo muchísimo ese torrente de odio que cierta gente difunde todos los días irresponsablemente.

- Aquí se dice cada cosa…

- Imagínese lo que dicen de mí porque defiendo el convenio con la Unión Europea. “Blanca Ovelar tiene que ser quemada en la hoguera”, dijo una ex ministra de la Niñez. Son expresiones extremas de una persona fanatizada que no está informada. La ignorancia es culposa...