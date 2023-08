Planilleros van a dejar de existir en Itaipú, según titular de la Binacional

Justo Zacarías Irún, nuevo titular paraguayo de Itaipú habló con los medios de prensa sobre funcionarios en el margen derecho. Sobre el cuestionamiento, que surgió desde la Cámara de Senadores, sobre la existencia de muchos funcionarios planilleros, Zacarías sentenció que los mismos van a dejar de existir.

Refirió que actualmente Itaipú en el lado paraguayo tiene unos 1.550 funcionarios y, si en ese número existen planilleros, van a dejar de existir. “Si no quieren trabajar, van a ser demitidos”, alegó.

Zacarías subrayó que, mediante una resolución del Consejo de Administración del 1992, posibilita a la margen derecha de Itaipú la incorporación de hasta 1.850 trabajadores. “Ahora estamos por debajo del límite máximo esperado”, señaló. ZI aclaró que el monto corresponde a empleados directos ya que la entidad no tiene funcionarios contratados.

“Si existen planilleros, significan que no van a trabajar, si no van a trabajar entonces no marcan, y si no marcan pueden ser pasibles de despido justificado”, sentenció.

En 15 días darán informe del concurso “amañado”

Sobre el último concurso realizado por el Gobierno anterior, Zacarías señaló que existen muchas dudas al respecto y analizarán con mucho detenimiento para hacer justicia. “Aquellos que están mal, que salgan. Nos preocupa realizar injusticias con aquellos que concurrieron con esperanza”, destacó.

Al respecto, están trabajando el nuevo personal administrativo y están analizando los detalles. “Estimamos que en unos 10 a 15 días vamos a poder informar”, destacó.

Sobre la transparencia en la itaipú, aseguró una buena comunicación con la prensa, mediante reportes constantes de los trabajos de la entidad y respondiendo los cuestionamientos que surjan. “Vamos a informar todo lo que sea pertinente”, refirió.