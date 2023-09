La transparencia dio vuelta a la página “UNA no te calles”, dice la rectora

- ¿Hace cuánto que está como rectora?

- Fui electa en abril de 2019. Estoy por completar cinco años de gestión.

- ¿Se apaciguaron las aguas después de aquellos vientos borrascosos de la “UNA no te calles”?

- Más que nada tenemos que valorar el trabajo que hicieron mis antecesores, los rectores Abel Bernal y el ingeniero Héctor Rojas. Ellos iniciaron esta estabilidad. Cuando ingresé en el 2019 ya fuimos como recuperando básicamente lo que era el potencial y más que nada, ir buscando de nuevo lo que es la confianza al trabajo realizado por la Universidad.

- El hecho de ser una mujer la cabeza de la UNA, ¿tuvo su influencia para apaciguar los ánimos?

- Desde que fui nombrada he tratado de trabajar de cerca con todos: decanos y decanas. Hemos promovido decanas, vicedecanas, consejeras. Es decir, estamos sumando desde el punto de vista del rol de la mujer. No se basa en el hecho solamente de ser mujer sino en la capacidad y el trabajo en equipo. Eso es para mí el componente más importante. Esa paz, esos logros, esos espacios conseguidos se debe a esto, no que sea hombre o mujer.

- ¿Cuánto tiempo hay que estar cada día para administrar una Universidad tan grande?

- 24/7 (sonríe).

- La política, los políticos, que se ponen siempre muy fuertes para conseguir ventajas personales, ¿cómo incide en la labor que están realizando?

- Uno de los ejes de nuestro mandato cuando empezamos fue dar transparencia a todo lo que hacemos. Hoy día ya se sabe quiénes concursan, cuántos postulantes se presentan. Tenemos la tecnología para facilitar esa transparencia y disipar las dudas que había antes. Eso me ayuda a ser franca con todos, políticos y no políticos.

- ¿Cuántos alumnos tiene la UNA?

- En este momento estamos con aproximadamente 55 mil estudiantes, incluidos los de post grado. Después de la pandemia muchos estudiantes dejaron los estudios.

- ¿Cómo incidió la digitalización en pandemia, las clases a larga distancia?

- Hay que reconocer que la epidemia trajo situaciones bastante difíciles. Tuvimos que adaptarnos. Hubo un cambio en la pedagogía. Los estudiantes tenían que tener la conectividad y también elementos que excedían a un celular o una computadora. El Consejo Superior Universitario no paró las clases. Se abrió un período de adaptación buscando que nadie pierda sus estudios. Hubo mucha solidaridad entre todos.

- ¿La digitalización se dejó de lado o continúa?

- Continúa. Tenemos 100 por ciento de clases presenciales pero se sigue utilizando las herramientas de la virtualidad. La educación mediada por la virtualidad es muy importante porque nos ayuda también a llegar a aquellos estudiantes que pueden estar en lugares alejados...

- ¿En cuántos departamentos del país tiene presencia la UNA?

- En 12 departamentos. Estamos en 22 ciudades. Tenemos que cubrir norte, sur, este y oeste. Quizás la virtualidad en la que todos nos entrenamos ayuda bastante en ese sentido.

- ¿Cuántos profesores?

- Tenemos aproximadamente unos 8.900 cargos docentes, entre técnicos, investigadores y los llamados escalafonados, aquellos que pueden tener la categoría de titular, adjunto o asistente.

- ¿Cuántos investigadores?

- Aproximadamente 1.700 docentes hacen investigación. Como docentes investigadores de tiempo completo hay 62, una cantidad todavía pequeña que buscamos aumentar. En el 2017 se incorpora la figura del docente investigador. El número es aún muy escaso en relación al componente que necesitaríamos como país. Necesitamos invertir más en investigadores. Reditúa en conocimiento, nuevos productos y mayor innovación.

- La QS (Quacquarelli Symonds, compañía británica que rankea universidades del extranjero en base a los resultados de sus investigaciones), el año pasado ubicó a la UNA en el lugar 117. Esta semana lo relegó al lugar 131. ¿Qué pasó?

- Esta rankeadora nos pone en la ubicación 82 en el THE (Time Height Education), que es para nosotros un gran indicador porque determina de manera más directa el impacto que tienen nuestras investigaciones, las citaciones realizadas por nuestros investigadores, el impacto que tienen estas investigaciones en comparación a QS, cuyo 50% de sus indicadores se basan en encuestas. De todos modos nos obliga a exigirnos más e invertir más en investigadores para mejorar el ranking. Estamos en buena posición y esperamos mejorar más todavía. La UNA es también la única que está en el ránking mundial a pesar de toda esta situación presupuestaria.

- ¿Cuánto influye el presupuesto?

- El presupuesto que nos da el Estado es bastante bajo. Hemos solicitado la semana pasada un presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 para fortalecer todo lo referente a crecimiento vegetativo que incluye justamente el hecho de que podamos tener más docentes investigadores, docentes técnicos... Hay que recordar que la UNA tiene carreras acreditadas...

- ¿Eso qué significa?

- Que cada vez nosotros vamos logrando estándares de calidad a nivel nacional y necesitan también un mayor requerimiento en presupuesto...

- ¿Cuál es el nivel de los investigadores?

- Muchos ya son productos de Becal (Becas Carlos Antonio López), de becas de otros países como la Fulbright. Otros están insertados dentro de los programas de la UNA pero otros lógicamente se presentan en el modelo de Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) que se llama Repatriación, que es traer investigadores donde el Conacyt va a ayudar a financiar. Lógicamente nunca es del 100 por ciento. Entonces eso también es importante. Esperemos que el Gobierno cumpla su promesa de fortalecer la educación y la salud así como la seguridad. Eso nos da una esperanza como Universidad para entrar entre las mejores con este tipo de ayuda. Si evidentemente se logran estos presupuestos vamos a tener más recursos para invertir en talento humano, equipamiento, infraestructura y sobre todo planificación para lograr los objetivos en cada carrera.

- ¿Cuánto fue el presupuesto del 2023 y cuál es el que pretenden para el 2024?

- El presupuesto de la UNA tiene un desfinanciamiento, en líneas generales, del 38%. Esto equivale a 47 mil millones de guaraníes con relación al presupuesto general que teníamos ante la pandemia que tuvo un recorte. El presupuesto que solicitamos ahora para el 2024 es de 718 mil millones aproximadamente. Hay una inversión muy alta en gastos propios dentro de lo que es la Universidad en sus 22 ciudades de todo el país.

- El Congreso, por ley, prohibió el cobro de aranceles...

- Es la ley del arancel cero. La idea era financiar desde el Fonacide en este caso para las Universidades. Lastimosamente la transferencia nunca fue del 100%. Eso aún más limita el cumplimiento de los objetivos de las carreras de nuestras unidades académicas. El problema no es el arancel cero en sí, sino la forma de la transferencia que hacía el Ministerio (de Hacienda). El máximo de ejecución fue el 60%. Eso nos da la pauta que siempre teníamos un déficit de 40%. Eso hemos explicado a los congresistas. Necesitamos fortalecer la investigación y las mejores condiciones para los docentes para tener también mejores estudiantes y egresados más preparados.

- ¿Fue una medida populista el arancel cero?

- Quizás en aquel momento el arancel cero fue populista. Quizás faltó un poco más de análisis en cuanto a los procesos. La idea está bien porque tenemos que apoyar a los estudiantes que no pueden acceder, por alguna u otra razón a la Universidad. Pero la sostenibilidad, la calidad y la excelencia académicas se vieron afectadas.

- ¿En la práctica, el arancel cero no es una forma de uniformar a los estudiantes hacia abajo? Los más adelantados deben esperar a los rezagados que no se apuran porque no se paga nada...

- No creo. Al contrario, veo que los estudiantes se dan cuenta de la importancia de la educación. Muchos vienen de ciudades muy alejadas. Tenemos estudiantes que son la primera generación (de su familia) que llegan a la Universidad. Para ellos es una oportunidad para dar un salto en positivo, por el hecho de que también el nivel de docentes que tiene la UNA es excelente.

- Hay una cuestión controvertida, el reconocer a la educación superior como un derecho, porque no todos tienen condiciones de soportar los rigores de la academia. No poner filtros en un país pobre como este, ¿no empeora acaso la formación?

- Yo considero a la educación como bien público y que debemos fortalecerla para salir de la situación de pobreza. Muchos vienen del interior, se forman aquí y años más tarde los vemos como gerentes, directores, jefes, líderes. Eso nos hace notar que la educación cambia vidas, la transforma pero en positivo. El 24 de setiembre cumplimos 134 años y queremos celebrar la fecha trabajando con mayores investigaciones y colaborando como lo hacemos a diario con todas las instituciones.

- ¿Cuánto es el porcentaje que la UNA aspira para el 2024?

- Nosotros hemos solicitado 718 mil millones...

- ¿Eso incluye aumentos a los docentes?

- Solicitamos ya en el 2018 un plan de nivelación salarial. Eso es lo que se había aprobado en el ejercicio anterior y que es lo que estamos esperando que se impacte para el 2024.

- ¿Cuál es el ideal de presupuesto?

- El ideal de inversión en educación, como todos saben, es superior al 4% del PIB. Seguimos por debajo de ese valor. La Universidad tiene que llegar a ser más un apoyo para los docentes de los colegios. Tenemos que terminar con ese corte, esa segmentación con la secundaria. Los egresados de la secundaria ya no deberían tener más tanta dificultad para acceder a los estudios superiores.

- ¿En qué medida la Universidad o la academia puede orientar el rumbo del Gobierno o proporcionar informes imparciales sobre la orientación que se debe dar al desarrollo nacional?

- La Universidad, con sus especialistas y profesionales está en condiciones de dar su opinión en todo lo que concierne a políticas públicas. Tenemos profesionales especialistas en todas las áreas: Agronomía, Veterinaria, las áreas de Salud. Tenemos el Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud, el Hospital de Clínicas como hospital escuela. Tenemos los laboratorios de referencia en las ingenierías; todo lo que refiere a ciencias sociales, las áreas económicas. Son aspectos que pueden servir de apoyo a los diferentes ministerios.

- ¿La Universidad tiene que conformar esos consejos académicos en forma independiente o el Gobierno tiene que llamarlos?

- Nosotros nos estamos yendo a los ministerios. En el Ministerio de la Vivienda vamos a tener una reunión con los de la Facultad de Arquitectura y de Ingeniería para apoyar en esas áreas. Con el Ministerio de Agricultura y Ganadería vamos a sentarnos. Ya hablamos con el ministro (Carlos Giménez) para acompañar algunos proyectos en los que la UNA tiene experiencia. La comunicación se facilita porque varios de esos ministerios están dirigidos por egresados nuestros.

- Ahora que hay más alumnos, hay cada vez más denuncias de inseguridad en el campus de San Lorenzo. Entran maleantes. Hasta hace poco la UNA era inexpugnable para los extraños...

- Años atrás la Universidad era un campus. Había paz y tranquilidad. Ahora es una ciudad universitaria. Entonces, lógicamente el número de los que entran y salen, estudiantes, docentes, administrativos ha aumentado significativamente. Hemos tenido recortes en cuanto a seguridad. Lo que estamos haciendo ahora es una alianza con la Policía, el Ministerio del Interior para tener una mayor frecuencia de los Lince, especialmente en el turno noche. Estamos trabajando para aumentar la iluminación, los alumbrados. Con eso estamos mejorando.