Hernán Rivas habla del allanamiento a propiedad de su familia

La Fiscalía, en conjunto con la Senad, allanaron una propiedad ubicada en Tomás Romero Pereira que pertenece a la familia del senador cartista, Hernán Rivas, en el marco del cargamento de más de cinco toneladas de cocaína que salió de Paraguay y fue incautado en Amberes, Bélgica, en julio del año pasado. El senador cartista Hernán Rivas enfatizó que los intervinientes ya salieron a aclarar que ni él, ni su padre están vinculados a la investigación.

“El abogado de la familia le llamó a la fiscala, la fiscala dijo que ellos no pueden dar todavía ningún informe porque están en varios procedimientos y que una vez que ellos terminen van a aclarar también que nosotros no tenemos ningún vínculo. Sí, la Senad dio ya la información, se adelantó y dijo que nosotros no teníamos ningún vínculo, gracias a dios. Al lado de la propiedad de donde yo no tengo ningún vínculo, ni con el silo”, dijo el senador.

Los investigadores ya habían aclarado a ABC que ni el senador ni su padre tienen relación con el caso, pero que la propiedad que pertenece a la familia Rivas está siendo intervenida porque la empresa investigada por el envío de la droga está alquilando dicho local.

Senador se puso a disposición de fiscalía

La fiscal antidrogas Elva Cáceres en conjunto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) son quienes llevan adelante el allanamiento en la propiedad de la familia Rivas. El legislador, por su parte, aseguró en conversación con ABC TV que se puso a disposición de la fiscalía.

“Estoy a disposición, ya me puse luego a disposición, pero me dijeron que yo no tenía nada que ver, que no necesitaba ponerme a disposición porque la investigación no va hacia mi persona, así como aclaró ABC, en la última parte aclaró que no tenemos ningún vínculo y que la investigación no va hacia mi familia. Es importante aclarar eso”, insistió.

El procedimiento corresponde a un operativo con relación al cargamento de 5.170 kilos de cocaína que salió de Paraguay y cayó en el Puerto de Amberes, Bélgica, en julio del año pasado. La droga había sido incautada en contenedores llenos de arroz.