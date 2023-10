Filizzola asegura que no pueden atribuirle falta de ejecución de póliza

El juez penal Yoan Paul López solicitó a la Cámara de Senadores el desafuero del legislador Rafael Filizzola (PDP) para proseguir con la causa en que está procesado como exministro del Interior por presunta lesión de confianza ante un perjuicio de G. 1.131.812.500, en relación a la construcción de 23 comisarías que -según Fiscalía- no contemplaron las necesidades reales.

Filizzola señaló esta mañana a ABC que considera que la irregularidad en torno al caso pasa por la falta de ejecución de la póliza ante el incumplimiento de contrato. En ese sentido, afirmó que a su administración no pueden atribuirle dicha negligencia.

“Cuando yo dejé el cargo había una póliza de fiel cumplimiento de contrato y acá el problema es por qué no se ejecutó y quién no ejecutó esa póliza. No me pueden atribuir a mi administración algo que ocurrió posteriormente al momento de la resolución del contrato, por eso es traído de los pelos. Y nunca se les procesó a los ministros que me sucedieron”, dijo.

Lea más: El senador Rafael Filizzola pedirá ser desaforado

Filizzola: ejecución de póliza no le corresponde al ministro

Además, alegó que la ejecución de la póliza habitualmente no es una función que debe llevar adelante el titular del ministerio contratante, sino -acotó- los funcionarios de la entidad que están encargados de dicha tarea, como el director de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) y el de la Dirección de Administración.

“Como ministro, la única resolución que pasó por mí fue autorizar la contratación, que se realizó por contratación pública, no hubo ningún procedimiento abreviado (...) El comité de evaluación votó unánimemente y yo adjudiqué en base a eso, que es el procedimiento ordinario”, dijo.

Lea más: Dilación de jueces y chicanas, habría prescripto caso “comisarías” donde está acusado Filizzola

El senador anunció que él mismo solicitará al Senado que lo desafore para que prosiga dicha causa, que ya habría prescripto por cumplirse 10 años de su apertura. La dilación de jueces y las chicanas de la defensa paralizaron el proceso.