La semana que viene presentarán pruebas de que Hernán Rivas falsificó su título, dice Kattya González

El miércoles 25 de octubre, la senadora Kattya González presentará un proyecto de declaración en el cual solicitarán una posición política de la cámara, con respecto al presunto título falso del senador Hernán Rivas (ANR-HC).

La senadora del Partido Encuentro Nacional recordó que hace un mes y medio, cuando saltó al tapete el escándalo sobre Hernán Rivas, ya habían presentado el mismo proyecto, pero se cajoneó, a causa de que no tenía el dictamen correspondiente de la Comisión de Peticiones, cuyo presidente es Javier Zacarías Irún.

La senadora lamentó que sus colegas del Partido Colorado “siguen dando excusas, no valorando en su real dimensión, en relación a una persona que falsificó su título, y no tiene rastro de trayectoria académica”.

Revelarán datos sobre universidad Sudamericana

La parlamentaria adelantó que darán informes sobre un trabajo que se realizaron, y criticó que desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) siguen sosteniendo la regularidad del título de Rivas.

“Les vamos a demostrar una vez más lo que implica la estructura de la universidad Sudamericana, al servicio de la compraventa de títulos, y como esto afecta al sistema de Justicia”, enfatizó la parlamentaria.

Aclaró que esto no se trata de una vendetta política y no es una cuestión personal, sino institucional. “Tenemos que entender que Rivas es el símbolo que va a desmembrar esta situación, que no puede seguirse repitiendo”, enfatizó González.

Aseveró que la autonomía universitaria no puede usarse como excusa para expedir títulos falsos.

“Todo conduce a un partido”

Adelantó que en un informe de la siguiente semana, darán a conocer “cuánto ganó la Universidad Sudamericana expidiendo títulos”.

“Todo conduce a un partido y a un modus operandi. Los cartistas lo tienen que sustituir como primera medida, y tenemos que remitir denuncia”, sostuvo la senadora-.

Advirtió a la ciudadanía que el cartismo quiere jueces, fiscales y defensores que les garanticen el circuito de impunidad en todos los niveles.

Cuestionó cómo puede ser posible que la Fiscalía con estos elementos nuevos, “no salga a decir que no va tolerar que la clase política sumerja a la Justicia a la genuflexión”.

“Dejemos de validar ese título mau; Hernán Rivas no es abogado”, puntualizó la senadora Kattya González.