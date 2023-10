Denuncian a Payo Cubas y a Yolanda Paredes por coacción sexual y violencia intrafamiliar

Hoy se dio a conocer una denuncia que fue presentada ante la Fiscalía por parte de una joven de 18 años que supuestamente fue víctima de coacción sexual y violencia intrafamiliar por parte del expresidenciable Paraguayo “Payo” Cubas y también como cómplice su esposa, la senadora Yolanda Paredes.

Al respecto, la abogada Blanca Agüero relata que la joven es oriunda del interior y conoció a Payo en enero de este año mientras él hacía su campaña para la Presidencia de la República, hasta llegar a acercarse a él porque ella lo veía como un “ídolo”.

La mujer se habría acercado a Cubas y este le habría ofrecido un trabajo que consistía en acompañarle a él y a su esposa en la campaña política, además de pagarle también sus estudios, según va recopilando la profesional.

Seguidamente, con permiso de los padres, la joven acompañaba al excandidato en su campaña como secretaria, coincidiendo también con otra joven mujer que supuestamente “le conseguía mujeres a Payo”, cita Agüero.

Denuncia contra Payo Cubas por coacción sexual

Esta otra mujer, “Fabi”, le habría avisado que mientras la denunciante estaba durmiendo, supuestamente Payo ingresó a la pieza para “manosearse frente a ella”, hasta que posteriormente la denunciante llega a tener relaciones sexuales consensuadas con el político.

Continuando con su relato, la abogada sostuvo que en una ocasión supuestamente le propusieron un “trío” a su defendida, algo a lo que ella se había negado pero luego la emborracharon y la sometieron con otra persona más, siendo esta la coacción sexual que denuncia.

“A veces la gente no comprende la coacción; hasta en un matrimonio y una pareja estable puede haber una coacción sexual. La mujer siempre tiene que consentir el acto sexual; tu marido te puede violar”, explicó.

Ante esto, la joven había quedado “destrozada y con mucha vergüenza para volver a su casa”, cita Agüero.

Denuncia contra Payo y Yolanda Paredes por violencia intrafamiliar

Luego del denunciado acto de coacción sexual, se dio un supuesto caso de violencia intrafamiliar en un hotel de Asunción, cuando Payo Cubas habría lanzado un objeto pesado hacia el abdomen de la joven y con esto, la lastimó, siempre según el relato que compartió la abogada.

Ante esto, la denunciante recurrió a la esposa de Cubas, la senadora Yolanda Paredes, quien supuestamente solo le dijo que ella sabe cómo es él, “nervioso”, sin asistirla física ni psicológicamente.

“Ahí entramos en un campo de complicidad en la violencia. Estos son los relatos de la víctima y bueno, el Ministerio Público inicia hoy una investigación contra los dos. Ella estaba en el hotel cuando él venía acá, ya tenían relaciones consensuadas; la violencia surge en uno de los cuartos y pide auxilio a la senadora”, continúa.

Por otra parte, la abogada confirmó que no cuentan con un diagnóstico médico sobre esto porque ella estaba sin dinero y sola en ese lugar, argumentando también que ella “no quería irse a su casa sin nada y con toda la vergüenza de lo que le pasó”.

Abogada fue candidata de Honor Colorado

Por otra parte, la abogada Blanca Agüero fue consultada si está vinculada al movimiento Honor Colorado, contestando que “todos saben eso” al haber sido candidata “de Horacio Cartes” a la intendencia de Lambaré.

“Ustedes me conocen a mí y conocen mi trayectoria en el Ministerio Público. Todo pues es culpa de Horacio Cartes, se cae una bomba y es culpa de Horacio Cartes, en el Paraguay todos nos conocemos; yo jamás me prestaría a un complot político. Jamás haría una cosa como esa, fui fiscal por 24 años, me jubilé y me candidaté por Honor Colorado”, concluyó.

Yolanda Paredes y Payo sobre la denuncia

Sobre la denuncia en su contra, la senadora Yolanda Paredes, desde la sesión ordinaria de la Cámara Alta, dio a conocer que “no le hicieron llegar” la notificación de la Fiscalía sobre el caso, teniendo conocimiento sobre esto mediante lo publicado por periodistas.

“Evidentemente acá hay manos oscuras y cosas extrañas ya; voy a cerrar nomás ya el circuito de lo que está sucediendo en la Cámara de Senadores. Tenemos que ser muy conscientes, somos cuatro mujeres que nos hemos unido en una lucha contra la corrupción, Celeste Amarilla, Kattya González, Esperanza Martínez y yo; se hizo visible esto hace quince días y de ahí empezó un ataque inmisericorde contra nuestras personas”, apuntó.

“Coincidentemente tres de esas cuatro mujeres somos denunciadas, vilipendiadas, injuriadas públicamente, qué coincidencia, ¿Verdad? Yo amanecí con el tema de Celeste Amarilla, lo de Kattya y ahora se coronó; no sé de dónde porque a mí no me notificaron. Estamos hablando de un terrorismo de Estado que quieren implantar y hacernos callar ante las graves denuncias que se hacen a nivel país; me pueden meter presa también pero yo voy a seguir denunciando les guste o no les guste”, continuó.

Por su parte, el expresidenciable Paraguayo “Payo” Cubas se expresó al respecto en su cuenta de ‘X’ -ex-Twitter- donde reiteró que ni él ni su esposa fueron notificados, mientras compartía una serie de artículos del código penal sobre declaración falsa, denuncia falsa, simulación de hechos punibles y otros.

