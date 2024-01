Desafiliación en la ANR: “No nos sentimos representados y ya nos jugaron demasiado”

Actualmente se está impulsando una campaña de “desafiliación masiva” de la ANR y, este viernes, un tercer grupo de ciudadanos se acercó a la sede del Partido Colorado -ubicada en 25 de Mayo y Tacuary, Asunción- con las mismas intenciones.

Pese a encontrar los portones cerrados, los ciudadanos permanecen en el lugar y una de las voceras de la campaña, Liz Maqueda, argumentó que la intención de desafiliarse es porque “hace tiempo ya no nos sentimos representados”.

“Soy muy sincera y franca: no nos sentimos representados hace tiempo y esto no es solo de ahora. Tomamos esta decisión porque no se nos escucha y, pese a que intentamos hablar varias veces, no te dan espacio. Realmente no me sirve de nada y un paraguayo no necesita estar afiliado a un partido para ejercer su derecho”, enfatizó la mujer.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Incluso apuntó que, a su criterio, Santiago Peña solo “beneficia a un grupo” pese a ser “el presidente de todos los paraguayos”.

Lea más: Anuncian más desafiliaciones de la ANR

Desafiliación en la ANR: “Ya nos jugaron demasiado”

Maqueda insistió también en que una de las “gotas que colmó el vaso” fue la aprobación de la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y la reacción de la fuerza pública hacia los manifestantes.

“El fanatismo aún existe en muchas personas y eso no les permite ver la realidad. No se siente que el Presidente esté haciendo algo bueno y esa vez en las manifestaciones nos tiraron gases lacrimógenos cuando había gente adulta y más. ¿Qué iba a pasar si moría alguien? Ya nos jugaron demasiado y con el PLRA se tapan todo entre ellos pero yo quiero un trabajo y un futuro digno”, finalizó.

Lea más: Soria anuncia apelación de su expulsión de la ANR ante el TSJE