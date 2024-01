Hija de Pedro Alliana no puede justificar rol y el secretario de Latorre busca salvarla

Con una férrea caradurez, quebrantada apenas por algunos suspiros nerviosos y escuetas declaraciones evasivas, ayer Montserrat Alliana Encina perdió, una vez más, la brillante oportunidad para tratar de justificar el alto cargo y millonario salario de G. 18.274.300 al mes que percibe como “coordinadora de Liquidación de Personal Permanente” de la Cámara de Diputados.

La joven, de apenas 25 años y que ingresó sin concurso a la Cámara Baja durante la presidencia de Raúl Latorre (ANR, HC), se negó siquiera a justificar el motivo por el cual recién asistió a trabajar el 11 de octubre de 2023, es decir, 19 días después de su nombramiento, que fue el 22 de septiembre del año pasado.

“Yo no voy a hablar con ustedes”, se limitó a decir, mientras que, cuando se le insistió sobre si no temía ser investigada por algún delito, como cobro indebido de honorarios, pidió que denuncien, algo que abogados independientes ya adelantaron que harían hoy.

“Entonces pueden denunciar donde corresponde, yo me voy a hacer cargo porque tengo cómo justificar y lo voy a hacer por las vías correspondientes. Mi obligación no es darte la información a vos, es dar por las vías que corresponde”, sostuvo antes de ser “salvada” a base de empujones, por el jefe de la oficina que ocupa, Ricardo Vaesken Ferrer, y su hijo y también funcionario de la Cámara, Ricardo Alessandro Vaesken Samaniego.

Director de RR.HH. intenta justificar a Montserrat Alliana

Luego de estar “desaparecido” desde el 29 de diciembre del año pasado y pese a los diarios intentos de que dé explicaciones por los casos de nepotismo, llamativamente ayer apareció el director interino de Recursos Humanos de la Cámara Baja, Máximo Medina Coronel, para tratar de defender a la hija de Alliana.

Medina sostuvo que la joven fue a trabajar recién desde la fecha de su notificación, que fue el 11 de octubre, ya que previamente estaban realizando cuestiones “administrativas” para la baja de su cargo anterior en el Ministerio de Justicia y el alta a su nuevo puesto en la Cámara Baja.

En esa línea, llama la atención que el documento de notificación de la Cámara de Diputados está fechado en la cabecera el 25 de septiembre, tres días después de su nombramiento, mientras que la supuesta recepción de la notificación está agregada de forma manuscrita, el 11 de octubre.

También se le cuestionó el hecho de que en octubre, pese a haber “trabajado” apenas 11 de los 22 días hábiles, Montserrat Alliana igual cobró su salario íntegro de más de G. 18 millones.

En tal sentido, Medina dijo que, eventualmente, ahora en enero se le podrían descontar los días no trabajados.

“Al mes siguiente se realizan todos los descuentos y los salarios que no se deben devengar... por mes atrasado. Noviembre y diciembre se juntan y se adelantan los pagos administrativos de salario y aguinaldo; por eso, se procede esto a realizar todo lo no devengado en enero. Ahora, a fin de mes, cuando se promulgue el decreto reglamentario, se va a proceder a no devengar esos 7 días hábiles que figuran sin registro, que no se puede atribuir responsabilidad porque ella no estaba notificada del acto administrativo”, sostuvo.

Montserrat Alliana no hace oficina donde debe

Otro hecho no menor es que la Resolución Administrativa Nº 745 por la cual se designa a Alliana Encina como “Coordinadora de liquidación de Personal Permanente” establece que esta depende de la Dirección de Tesorería de la Cámara Baja.

Sin embargo, ella no está asentada ahí, sino que ocupa un escritorio en la oficina de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC).