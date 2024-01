Buscan conocer situación real de la Caja de Jubilaciones del personal municipal

La diputada patriaqueridista Rocío Vallejo presentó ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional el proyecto de declaración y pidió a los legisladores que traten la iniciativa la próxima semana, teniendo en cuenta que la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM), cuyo titular es Bernabé Peralta, está en quiebra y no abona de manera regular los haberes a los jubilados.

Vallejo viene alertando sobre la situación de la caja. Solicitó dos informes, uno de ellos fue respondido, en donde se constató que de las 260 municipalidades que aportan a la caja, 215 están en mora y la deuda asciende a más de G. 140.000 millones. En tanto que siguen sin responder sobre las demandas judiciales que se encararon a los municipios deudores.

La parlamentaria sostiene que esta deuda refleja la “situación catastrófica” de la caja, que no está pagando la totalidad de los haberes jubilatorios de diciembre de 2023. Señaló que son miles los jubilados afectados que durante su vida laboral aportaron y ahora dependen de su pensión.

Por otra parte, resaltó que los municipios que son morosos, en teoría, no deberían recibir fondos de royalties y Fonacide. Sin embargo, siguen percibiendo con normalidad, lo que deja en evidencia que el Ministerio de Economía y Finanzas, a cargo de Carlos Fernández Valdovinos, no hace un cruce de información para entregar los recursos públicos. Ayer se le preguntó al ministro sobre el tema y contestó que el pedido de la diputada lo pone en una posición incómoda porque no cuenta con un mecanismo legal para intervenir la caja.

“Tenemos mucha preocupación, pero desafortunadamente no encontramos un mecanismo legal”, agregó.

El viernes harán otro desembolso a jubilados

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM) anunció que mañana realizará otro desembolso correspondiente a diciembre de los haberes para los jubilados y pensionados que perciben hasta G. 4.800.000, lo que representa a 646 personas.

El pago será a partir de las 18:00 del viernes y, según la administración de la caja, se llegará a cubrir al 88% del total de los beneficiarios, y seguirán aguardando otras 287 personas.

La Caja de pensiones municipal no pagó a todos los jubilados al mismo tiempo sino que el desembolso se hizo por grupos. La situación se arrastra desde diciembre.

Bernabé Peralta, titular de la CJPPM, culpa de este descalabro administrativo a la mayoría de los jefes comunales que no transfieren el dinero que descuentan a sus funcionarios municipales a la caja, además de las millonarias deudas que tienen las comunas de administraciones anteriores que no son honradas.

Sin embargo, Peralta, cuando recibió la administración de la caja, tenía G. 13.000 millones, que hoy están en su mayoría en inversiones de capital, algunas en entidades privadas, entre ellas Chemtec, empresa que está en “cesación de pagos” por valor de US$ 3 millones, por lo cual no puede recuperar la inversión.