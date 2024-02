La ley antinepotismo debe ser de aplicación inmediata, afirma Colym Soroka

- La realidad mata cualquier iniciativa altruista, pero ¿es posible que la iniciativa popular “Chau nepotismo” acabe con esta rifa que hacen algunos políticos del presupuesto?

- En realidad hay tres proyectos de ley con relación al nepotismo. Uno fue entregado por el diputado Rubín, el segundo por el senador (colorado cartista Basilio Bachi) Núñez que viene con varias firmas más, y el tercero, es el de las 40 y algo mil firmas ciudadanas. Los dos primeros están para ser tratados. El jueves que viene yo mismo voy a proponer que se incluya este proyecto. Ya existe una ley con relación a eso. Dentro de una República no puede haber dos. Hay detalles. El Congreso tiene una medida de la Corte que le permite excluirse de esa ley. Todo eso suma en el escenario. Muchas cosas ya están escritas en el proyecto ya vigente.

- ¿Qué van a hacer?

- Lo que corresponde acá es analizar los tres proyectos, su viabilidad, su inserción tal vez en uno, sacar, ver qué realmente puede funcionar. De nada nos sirve escribir una letra muerta que no tenga aplicación efectiva o que sea vulnerable otra vez.

- Qué significa eso...

- Primero, no debe haber diferencia entre instituciones del Estado, que una sea beneficiada por una medida de la Corte por ejemplo, para saltarse la ley. Eso hace un quiebre institucional. Debemos tomar conciencia de lo que estamos haciendo porque los responsables somos nosotros mismos, los que introducimos la ley. Si no tenemos un grado de concientización de que esto no le gusta y enerva a la gente, por más que hagamos 20 leyes no va a funcionar.

- Es una práctica consuetudinaria que está enraizada. Se colmó la última gota. A eso se debe la reacción popular por el que se pudo reunir 40 y 50 mil firmas en poquísimos días...

- Estas firmas muchas veces son el reflejo de lo que no queremos escuchar. Pero vamos a trabajar sobre los tres proyectos y sacar uno con los contenidos que requiere el momento de hoy.

- ¿Es cierto que el proyecto oficialista (de Bachi Núñez) quiere anestesiar a la de iniciativa popular?

- El proyecto de Bachi tiene firmas de gente de la oposición. Desconozco si lo hicieron juntos. Yo traté de no involucrarme con ningún sector. Traté de mantenerme lo más independiente posible. Acá tenemos un reclamo popular. Tenemos que resolver esta problemática lo antes posible. Este caso superó todos los límites.

- Se contrata al hijo, la esposa, el suegro. Le hacen llamar “cargos de confianza”. Ganan más que cualquier profesional...

- La nueva ley debe saber medir a todos y ninguna institución puede suspender su aplicación como se hace hoy.

- La ley no debería ser tan complicada. Es cortar la cantidad impresionante de planilleros que desangra al Estado...

- La nueva ley tiene que tener la musculatura de una inmediatez en su acción. De otro modo no vale la pena. Esta semana, este jueves será decisivo. Es posible que sea la actividad más importante que tengamos en el Congreso este año.

- ¿Cuál es el nivel de rechazo que existe en el Congreso?

- Estoy seguro que habrá grupos que harán lo imposible para contrarrestar la propuesta. Están en juego los titulares y parientes de miembros de la Corte, de la Fiscalía General del Estado...

- La ley debería obligar a los parlamentarios a deshacerse o a pedir la renuncia a sus “asesores”.

- Lo que pasa es que no estamos hablando solo del Parlamento. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo porque esta práctica de nepotismo no pueda continuar. La ley debe ser efectiva y de ejecución inmediata.

- Están mezclados todos. El nepotismo no es solo oficialista...

- Ni tampoco es solo del Congreso. En el Poder Judicial por ejemplo, hay una lista que le puede asustar.

- ¿Usted, personalmente, cuántas personas metió en la función pública?

- Ni un pariente. Parientes míos fueron empleados en las oficinas del Congreso antes de que yo fuera diputado. Yo no le podía echar cuando ingresé. Que hayan ingresado de mi mano, ninguno. Cuántos están como yo, pero la ciudadanía tiene marcados a los 45 senadores y 80 diputados. Yo formo parte de un grupo de colorados y no colorados que tenemos la intención de llevar adelante un proyecto fuerte y de acción inmediata. Lo que no estamos haciendo es avisar la estrategia que vamos a utilizar para que sea efectiva.

- ¿Qué debe decir la nueva ley sobre esto?

- Esa es la pregunta. ¿qué hacemos con los que ya están?

- Estamos hablando de los que ingresaron en este período de Gobierno. Del anterior ya es imposible...

- Claro. La ley no debe ser para blanquearle a nadie. Esa es la palabra exacta. La ley tiene que ser una que funcione, no que blanquée el nepotismo. Acá es pesadísimo lo que se viene si no arreglamos esto.

- La ley oficialista ¿es confiable para usted?

- A la ley Bachi Núñez hay que agregarle algunos artículos.

- ¿La ley “Chau Nepotismo” ex exagerado, extremista, dice lo correcto?

- Yo creo que tiene buenas intenciones. Hay cosas que se contraponen con la ley actual y que tan solo no se respeta. La ley vigente ya tiene algunas cosas pero no se respeta. Entonces eso hay que ver cómo se modificaría. Una ley no puede tener el contenido de otras leyes.

- Tanto público como legisladores saben exactamente qué tiene que contener la ley para evitar que los parientes directos sean contratados...

- Acá hay que ser corto, preciso y concreto. Si es muy grande y muy debatido va a ser para pilotear otra vez...

- Hasta cuándo dura las funciones de la Comisión Permanente.

- Hasta el fin de febrero.

- La ley debería ser aprobada ahora.

- Si aprobamos el jueves, la Cámara de Diputados debe convocarse en 48 horas para su tratamiento.

- ¿Con cuál de los proyectos simpatiza usted?

- Yo crearía de los tres, uno solo. Yo trataría de modificar algunas cosas de la ley “Chau nepotismo” y redactaría algo más preciso, más corto y de acción inmediata. Yo tengo demasiada buena vibra con relación a esta aprobación. Este es el momento para tratar antes que se enfríe.

- ¿Cuál es su opinión sobre el lanzamiento oficial de esta campaña “Hambre Cero” en las escuelas?

- Esa campaña tiene un problema comunicacional desde el inicio. Nosotros somos la comisión permanente del Congreso y hasta ahora no tengo el borrador de las modificaciones planteadas en la última reunión y que fueron anunciadas vía prensa (por el Gobierno).

- Dice básicamente que le van a sacar a las municipalidades y van a administrar las gobernaciones.

- Lo que pasa es que nosotros tenemos gobernaciones donde la DNCP (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas) este fin de año tumbó los llamados de almuerzo y merienda por no ajustarse a las mínimas condiciones requeridas para un llamado licitatorio.

- ¿Qué significa?

- Que encontraron dudas e inconsistencias. Es de suponer que ya estaba dirigida a alguna empresa amiga. Entonces la DNCP actuó, tumbó el llamado, y eso también le resta mucha credibilidad a las gobernaciones. No es tan simple como decir: “vamos a solucionar el problema de hambre en los niños”. El pro lema es cuando carecen de credibilidad las gobernaciones.

- No tienen buena fama evidentemente...

- El Ministerio de Desarrollo Social es el que se va a ocupar de esto. ¿Cómo sería planteado esto? ¿Cómo sería el organigrama nacional? ¿Cómo trabajaría también con lo que es el Ministerio de Educación? En fin, nosotros creemos que esta semana le convocaríamos nuevamente a ( el colorado cartista y el vicepresidente Pedro) Alliana para que venga a explicarnos el avance de eso. Se habla del no depósito ya a las gobernaciones el tema de impuesto de las municipalidades. Nosotros no tenemos el borrador y por eso no podemos ni opinar. Hablamos de un escenario donde ni siquiera nos han enviado todavía las modificaciones que se va a hacer en el proyecto de ley. Se necesita más debate. Falta todavía esclarecer muchos puntos...

- ¿Qué significa esa reacción de los intendentes? Amenazaron con medidas de fuerza. El Ejecutivo cedió enseguida...

- Muchos intendentes hicieron bien su trabajo y muchos tal vez no. Hubo una reacción negativa de los que venían haciendo bien su trabajo: los que no tienen denuncias, los que estaban tratando de elaborar un plan de gobierno interesante en sus distritos, los que luchan por la famosa descentralización.

- La primera noticia de la descentralización fue la destreza que tienen para convertir en privado el dinero público...

- A nadie del interior le gusta ese proyecto, esa es la realidad...

- Dicen que apenas el 20% del dinero llegaba para el almuerzo en las escuelas...

- También, pero los intendentes dicen que el desembolso les llegaba muy poco o directamente que no les llegaba.

- Hay intendentes denunciados...

- Están los denunciados pero entonces uno se pregunta porqué no actúa la Fiscalía General del Estado. La ausencia de justicia es también un factor demasiado determinante...

- La enmienda que plantea el Gobierno para modificar la ley inmobiliaria, se desconfía de nuevo que es una excusa para introducir la reelección...

- De que se escuchan muchos murmullos, se escuchan muchos murmullos. Cualquier planteamiento de reforma, sí o sí va a traer alguna reacción negativa. Siempre habrá algún tipo de desconfianza, de temor. El temor lo sabemos todos... Pero ni siquiera yo puedo decirle absolutamente nada del tema reforma, del tema del pago de impuesto, de la administración por las gobernaciones. Increíblemente hasta la fecha no hemos recibido en el Congreso el borrador de ese proyecto. Hay senadores que ya me dijeron que no les gusta el tema del super presupuesto que le van a dar a las gobernaciones a expensas de las municipalidades, y que si va a ser así porqué el Gobierno no va a manejar en su totalidad para que haya un solo distribuidor, un solo responsable a nivel nacional.

- El desafío era que no se robe más la plata que va destinada al almuerzo escolar...

- La única forma, dicen los entendidos, es llevar en un plan totalmente diferente porque el que está vigente no funciona. En 10 años no pudimos superar el 5%. Muchos están de acuerdo en que llevar a la Gobernación no es la idea correcta...

- La discusión baja al Congreso...

- Ahora se viene la gran disputa de si el Poder Legislativo le va a dar el manejo de la plata a las gobernaciones. Ese va a ser ahora el gran desafío.

- ¿Cuál es su opinión?

- Gobierno. Es lo que yo pienso, porque hay gobernaciones que no están incluidas como Central y Presidente Hayes. O se excluye a todos o se incluye a todos. Quien maneja los recursos será la batalla madre de este proyecto de ley, o el Gobierno o las 15 gobernaciones, sacando Central y Hayes, que con esa plata quintuplicarán su presupuesto.

- Tanta plata destinada supuestamente a los niños también genera desconfianza...

- Es enorme la cantidad. Yo me acuerdo que en nuestra época desayunábamos a las cinco y media de la mañana antes de irnos a la escuela. Llevábamos nuestro merendero cargado. Pero bueno, este es un sistema nuevo, que lleva 10 años y realmente lo que se busca es ver quién puede manejar bien los recursos. La cuestión es si vamos a seguir autorizando a gobernaciones con pésimos antecedentes de administración. Yo, reitero, el Gobierno tiene que manejar esto. Seguramente me van a odiar los gobernadores pero hay que hablar con la verdad diciendo lo que corresponde.