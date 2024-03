Liberocartista ubica a su sobrino en Comuna de Luque

José Manuel Moreno Pérez, hijo de una de las hermanas del concejal Rómulo Pérez, ingresó como secretario del Juzgado de Faltas de la comuna luqueña con un salario de G. 3.152.657. El sobrino del edil fue designado como secretario del Juzgado de Faltas del 5º turno mediante la resolución de la Junta Municipal Nº 1178/2023 del 13 de diciembre. Su nombre no aparece aún en la planilla de funcionarios de enero, la última publicada por la Municipalidad de Luque.

El caso de nepotismo es evidente, pues el concejal Rómulo Pérez formó parte de la Comisión de Selección Evaluadora que “recomendó” el nombramiento de Moreno Pérez. Además, en la resolución se evitó el segundo apellido del joven para disimular la contratación de un edil, quien constantemente es servil al cartismo.

Integrantes de la Comisión de Selección Evaluadora fueron los concejales cartistas Arnaldo Baeza, Enrique Quintana, Iván Velázquez y los liberocartistas Francisca Franco y Rómulo Pérez. Consultado al respecto, el edil dijo que su sobrino está capacitado y que no violó ninguna ley. Su explicación a los medios de comunicación fue similar a la esbozada por parlamentarios tras el escándalo de los nepobabies y que desencadenó en una indignación ciudadana.

“Se presta para todo tipo de interpretaciones, pero yo creo que actuamos conforme a lo que permite la ley. Son cuestiones subjetivas que esté o no el apellido. Si analizamos lo estrictamente legal, no se violó ninguna ley. Yo no le puedo prohibir que trabaje. Él está capacitado y considero que va a cumplir bien con su papel, yo no le nombré, fue el intendente”, dijo Rómulo Pérez.