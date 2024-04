“Subyace el mal”, dice senadora sobre resolución para “devolver” fueros parlamentarios

Ante la devolución de los fueros parlamentarios a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, se han planteado numerosos debates jurídicos sobre cómo afecta esta situación a las investigaciones en curso. La senadora Celeste Amarilla (PLRA) señaló que el tema es muy confuso para ella y que está escuchando las explicaciones de los expertos para poder dar su opinión más claramente.

“Está confuso el tema. No voy a negar que me cuesta interpretar y no tengo por qué saber todo. No es fácil determinar a prima facie qué es lo que está mal; sin embargo, subyace el mal detrás de esta decisión. Todo el país se dio cuenta de que es un abuso de poder en el caso de personas desaforadas por causas judiciales que, luego de la nada, antes de juicio oral o comparecencia, se revoque la resolución. Es algo sin precedentes”, expresó esta mañana en ABC Cardinal.

Indicó que lo que le resulta complicado es determinar quién o qué institución debe “reparar esto”, si debe ser la Corte, la Fiscalía General del Estado o el Congreso.

Divisiones en la oposición

Agregó que ya pidió a José “Pakova” Ledesma, el líder de su bancada, que convoque a una reunión para poder debatir sobre este asunto. “Somos pocos y estamos divididos”, lamentó.

En ese sentido, añadió que está buscando “reorganizar” su bancada, pues ya solo quedan cinco miembros. Indicó que deben reunirse para debatir bien cómo continuar.

Agregó que la oposición en sí está llena de personas “compradas o subyugadas” al cartismo, pero intentan solucionar los problemas en medio del autoritarismo del oficialismo.

“Yo no acepto que digan que la oposición es una porquería. El gobierno es una porquería. La oposición hace lo que se puede. El enemigo es el autoritarismo. El enemigo es el que se está cagando en la Constitución Nacional. Estamos los que hacemos lo que podemos”, indicó.

Así también, agregó que el “cartismo es corrupto y corruptor. Corrompe todo lo que toca”.