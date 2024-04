Cartistas tratan de akãne a universitarios

“Con gente que no quiere ver, no quiere entender, es muy difícil debatir. Están los akãne y los tavy kaka que no quiere entender lo que dice la ley, que es bien clara”, dijo el diputado cartista Yamil Esgaib, desacreditando las manifestaciones a nivel país de los universitarios. Dijo además que cada día que los estudiantes estén fuera de sus aulas, le cuesta plata al Estado. “¿Qué más ley lo que quieren? Dejen que los estudiantes vayan a estudiar, porque cada día sin clases le cuesta caro al Estado”, agregó.

En el mismo tono, el diputado cartista Rodrigo Gamarra se refirió al tema estudiantil durante la sesión de ayer.

“Hay gente que se quiere aprovechar de la juventud, les llenan de mentiras para utilizarlos con fines políticos. Aquellos políticos que perdieron y que por revanchismo solo buscan el caos y la anarquía al manipular a los universitarios”, añadió.

Por su parte, la líder cartista en la Cámara Baja, Rocío Abed, criticó que los estudiantes se “dejen manipular” por algunos políticos que no ganaron las elecciones y estén dejando las aulas buscando derogar la Ley Hambre Cero.

“Lamentable que actores políticos que no tienen plataforma electoral manipulen a los estudiantes con esta ley y que los estudiantes se están confundiendo y no entiendan que sus recursos están blindados y garantizados”, añadió la cartista Rocío Abed.

Opositores instan a no ningunear a estudiantes

Por otro lado, los diputados opositores Raúl Benítez (PEN) y Johanna Ortega (PPS) lamentaron las declaraciones soberbias de los cartistas, y el ninguneo que los ministros de Economía, Carlos Fernández, y el de Educación, Luis Ramírez, hacen al sector universitario que se está movilizando en las calles en repudio a la Ley Hambre Cero que dejó sin fuente de financiación el Arancel Cero para 18.000 estudiantes.

“No subestimen a los estudiantes, no los traten de un pequeño grupo que no entiende las cosas. No digan luego que no les advertimos que la juventud puede generar grandes cambios y luchar contra la corrupción “, dijo la diputada Ortega.

A su vez, el diputado Benítez indicó que si a los cartistas les pican las críticas del sector estudiantil que se aguanten, porque ellos mimos fueron los que obligaron a los jóvenes a salir a las calles.

“No les gustan las críticas, quisieron atropellar todo con soberbia, pero ahora no aceptan que los jóvenes se levanten a defender sus derechos, que ellos mismos obtuvieron a base de mucho esfuerzo”, sentenció Benítez.