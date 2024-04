En medio de crisis y tras ofensas del Gobierno a estudiantes, Peña viaja a Uruguay

La Vocería del Gobierno de Santiago Peña anunció que el Presidente de la República viajará a Uruguay, junto con una delegación de alto nivel, para la sexta edición del “Latin Anual Metting”, que reúne alrededor de 1.200 empresarios, con lo que se busca promover a Paraguay como destino de inversiones de gran envergadura, con las que afirman generarán más desarrollo económico y empleo formal.

“Son alrededor de 1.200 inversionistas que estarán presentes, las reuniones de trabajo que se han establecido desde Rediex han sido estratégicamente seleccionadas según los temas que interesan al Paraguay, y están centradas en torno a los temas forestales, de logística, de energía y de infraestructura”, explicó Paula Carro, vocera del Gobierno.

Precisó que el Presidente de la República estará en Uruguay un solo día o menos, porque ya volvería al país por la tarde, teniendo en cuenta que para el viernes tiene una agenda de trabajo prevista en Canindeyú y también en Itapúa. Sí estarán más días en Uruguay la ministra de Obras Públicas y el ministro de Industria y Comercio, según especificó Carro.

Gobierno desconoce a estudiantes en toma

Con relación a Arancel Cero, la vocera reiteró que el Gobierno del Paraguay mantiene la apertura y el diálogo con los estudiantes, y citó como ejemplo la reunión mantenida ayer con representantes estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario y ante los Consejos Directivos de algunas facultades.

“Ayer se tuvo una reunión de trabajo con el estamento universitario, ocasión en que fue acercada una propuesta de parte de la comisión de asuntos administrativos de la UNA, a través del Consejo Superior Universitario, una propuesta de inclusión de algunos ítems muy concretos en la reglamentación de la Ley Arancel Cero, que -recordemos- ya en su artículo dos establece el blindaje de los recursos”, indicó la vocera.

Aseguró que el Gobierno reconoce como una conquista de los universitarios el Arancel Cero, y tiene intención de que prosiga sin ningún tipo de interrupción, pero de igual manera se accedió a incorporar a la reglamentación los ítems acercados por los representantes universitarios para reforzar aún más las garantías que solicitan.

Estudiantes en toma denunciaron a “representantes”

Tras la reunión realizada ayer entre los representantes universitarios y las autoridades del Gobierno de Santiago Peña, varios de los que realizan las tomas en las distintas facultades y en el rectorado denunciaron que no confían, ni se sienten representados por los que mantuvieron la reunión, e incluso los denunciaron como operadores cartistas y colorados.

En el caso de Nicolás Antúnez, quien durante la conferencia de prensa habló en representación de los estudiantes tras la reunión con el Gobierno, los estudiantes en toma denunciaron mediante fotos que el mismo es operador político colorado y afín al cartismo, por lo que denunciaron que no les representan, así como tampoco forma parte de la organización estudiantil que realiza las tomas en reclamo al blindaje del Arancel Cero.

“Yo creo que se compartió ampliamente y podemos seguir compartiendo la lista de los asistentes a la reunión de ayer en representación del estamento universitario, que fueron designados por una resolución del Consejo Superior Universitario, por eso acudieron a esta reunión a representar a sus pares”, alegó Paula Carro ante la consulta de si el Gobierno mantendría reuniones con los estudiantes en toma.

Gobierno insiste en que da garantías con decreto

La Vocería del Gobierno ratificó la voluntad del Gobierno de seguir dialogando y la apertura que se mantiene, afirmó que el Gobierno no se va a cansar de comunicar cuáles son las garantías que se han proporcionado en la misma ley y que se proponen en el decreto reglamentario para asegurar la disponibilidad presupuestaria que haga posible que no se interrumpa el Arancel Cero.

“No se pretendió jamás, ni se pretende eliminar ese beneficio, de ninguna manera, y se mantiene la voluntad de seguir conversando”, refirió Carro.

Por otra parte, la Vocería no hizo mención alguna sobre las declaraciones del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien menospreció a los estudiantes de la UNA al afirmar: “Parecen estudiantes de la UNA”, sobre quienes “no valoran” la estabilidad macroeconómica del país.

Carro asegura que reuniones que no estén en agenda no significa que no se realicen

Carro fue consultada sobre la falta de información respecto a las reuniones oficiales que se llevan a cabo en Mburuvicha Róga, las que muchas veces no se informan, teniendo incluso más relevancia algunas veces las reuniones de carácter político en el lugar.

“El hecho de que ustedes no vean en agenda una reunión de Consejo de Ministros, no significa que estas reuniones de trabajo no estén teniendo lugar, significa que se está focalizando la tarea en base a objetivos concretos y que se ha reformulado, inclusive la metodología de trabajo, porque como ustedes saben, se le está dando muchísimo impulso desde la Presidencia de la República, al gabinete social, donde están congregadas 26 instituciones, con el objetivo de combatir la pobreza en todos los órdenes”, respondió.

Agregó que el Presidente de la República mantiene reuniones de trabajo con el vicepresidente de manera periódica, como parte de la agenda de gestión de gobierno. “Nosotros siempre estamos abiertos a seguir mejorando los canales de comunicación, pero siempre se ha informado de diferentes maneras y a través de diferentes plataformas acerca de cuáles han sido las conclusiones de las reuniones”, finalizó.