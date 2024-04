Rocío Abed critica a Prieto y culpa a Marito Abdo y Ulises Quintana por última derrota

“Parece un chiste porque como intendente no puede sobrellevar esa gestión y no entiendo. Me imagino que habrá sido en medio de unos tragos, porque estaba celebrando su cumpleaños, que él lanzó semejante candidatura y no lo digo solo yo, creo que leí que la senadora Esperanza Martínez diciendo que es prematuro”, dijo sobre el anuncio de Prieto.

La misma dijo también sostuvo que este anuncio podría tratarse de un “manotazo de ahogado” o que podría estar abriendo el paraguas para eventualmente declararse perseguido político.

“No se si quieren instalar esa candidatura para decir después que sus cuentas con la justicia, que tiene que solucionar, se trata de persecución política y son 37 denuncias”, acusó Abed.

Afirmó que el cartismo aun no tienen candidato definido para la intendencia esteña en 2026, pero que ella no quiere postularse. No obstante, dejó abierta una ventana, diciendo que se debe a un equipo político (Honor Colorado.

“Realmente no hay aún un candidato oficial, yo veo muchos buenos candidatos que pueden ser, mi colega (diputada) Liz Acosta (ANR, HC), que sus seguidores quieren, también está el concejal Ernesto Guerín (ANR, HC) que su grupo lo postula, está otros correligionario Wilson Benítez, hay varios que podrían ser”, incluso “outsiders”, y que “yo quiero cumplir con mi rol de legisladora para el cual fui electa”, afirmó.

“Yo creo que Marito Abdo no sé por qué se agarró, se tomó y se embanderó con el cambio en la municipalidad de CDE, es una cuestión que nunca pude comprender cómo fue el artífice de la caída del Partido Colorado en CDE” y además “fue un pésimo candidato Ulises Quintana, el peor candidato que pudimos haber puesto”, acotó.

Lo que no quiso mencionar es que previa a la derrota de la ANR en 2021, había sido echada de la Municipalidad de CDE, Sandra McLeod, esposa del senador Justo Zacarías Irún (ANR, HC) y que fue el movimiento Honor Colorado, el que candidato a Ulises Quintana, sin importar que fuera designado “significativamente corrupto” por el gobierno de los Estados Unidos y que tuviera proceso penal abierto por presuntos vínculos con el supuesto narcotraficante, Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña..