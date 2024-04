Intendente de Limpio dice que ministra del MOPC no lo ayuda con obras, y convoca a población a manifestarse

Optaciano Gómez, intendente de Limpio, contó en contacto con ABC Cardinal que en numerosas ocasiones intentó reunirse con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, para solicitarle ayuda con algunas obras de la ciudad, entre ellas un camino que une Limpio con Luque, así como también el mantenimiento de la ciudad en general, que solo tiene desagüe pluvial en la entrada.

Recordemos que ayer miércoles, Limpio sufrió una grave inundación que dejó viviendas, comercios y hasta consultorios odontológicos bajo agua.

El intendente informó que cayeron 130 litros de lluvia por metro cuadrado, y 130.000 litros por hectárea.

Añadió que lo más perjudicial fue el desborde del cauce Itay, aguas arriba, y del arroyo Damián. Además, señaló que hubo 4 kilómetros cuadrados de inundación, y el agua llegó a más de un metro de altura.

“No le dan bolilla a Limpio”

Si bien en un primer momento, el administrador de la ciudad de Limpio trató de justificar la inundación ocurrida diciendo que “aquí y en Japón”, se hubiera inundado la ciudad con una lluvia de 130 litros por metro cuadrado, posteriormente reconoció que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) no lo ayuda con las obras que le corresponden a la cartera del Ejecutivo.

Lamentó que obras referentes a las rutas principales están presupuestadas en el MOPC y que aún así “no le dan bolilla a Limpio”.

Reconoció que es posible que sean indiferentes con él porque no pertenece al partido de gobierno.

“Ya no voy a reparar más esa ruta”

“Acá en Limpio hay un camino de Limpio a Luque, que desde que yo estoy ya reparé tres veces. Ya no voy a reparar más esa ruta; la gente me reta, pero eso es trabajo de Obras Públicas, está presupuestada la reparación de su camino”, sostuvo Optaciano Gomez.

Ante esta situación, anunció que convoca a sus conciudadanos a una manifestación pacífica el sábado 14 de mayo frente al Abasto Norte.

“El 14 de mayo tenía que hacer mi desfile estudiantil, pero voy a hacer una manifestación en contra del MOPC; no queda de otra. Ya le pedí varias veces a la ministra, y no me responde ni por nota”, expresó.

Según datos proporcionados por el intendente, el 22,7 % de la población de Limpio, aproximadamente 34.000 habitantes, están dentro de la pobreza, mientras que el 4,8 %, aproximadamente 5.800, está en la extrema pobreza.

Solidaridad entre ciudadanos

En cuanto a los barrios inundados, contó que los barrios que resultaron favorecidos, por estar en las zonas altas, están ayudando a los damnificados llevándoles víveres.

“Son numerosos, estamos asistiendo a los sectores más necesitados. La solidaridad de la gente me impresiona”, dijo.

Para el intendente, la solución es que el MOPC reactive el proyecto de una laguna en Ñu Guasu, para paliar estos casos, “porque esto va a volver a suceder”.

“Ese proyecto ya tenía costo, ya se iba a licitar y ambientalistas se opusieron”, recordó.