No encuentran rendición de cuentas del intendente cartista Hilario Adorno

Según la denuncia para evitar que la rendición de cuentas sea analizada en detalle por los concejales, el intendente solicitó a la presidenta de la Comisión de Legislación, Hacienda y Presupuesto de la Junta Municipal de Puerto Casado, Mirna Cuevas (ANR, HC), a que concurra a su despacho para la revisión y posterior dictamen.

Lea más: Condenan por calumnia a intendente de Casado

Otro hecho llamativo es que el informe del intendente Hilario Adorno tiene la firma de mesa de entrada de la Junta comunal, dirigido al presidente Claudio Martínez (ANR, HC), es decir ya ingresó en “teoría” al legislativo, pero los ediles denunciantes no tienen acceso a dicha documentación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los concejales colorados: Virgilio Chamorro, Saturnino Ferreira, Emilce Díaz y Oscar Duré, más Feliciano Cantero (FG), todos miembros de la Comisión de Legislación, indicaron que nunca tuvieron acceso a la documentación. Dicen que al reclamar a la concejal Cuevas, la edil les indicó que busquen en el despacho del jefe comunal.

La versión del intendente Hilario Adorno

Por parte del Hilario Adorno, en su redes sociales, aseguró que entregó los documentos a los ediles y anexó fotos en donde se ve a la edil Cuevas en su despacho, mirando algunos biblioratos. Dijo que la denuncia de los demás ediles es solo para crear confusión en la población y aseguró que su gestión es transparente. No obstante el jefe comunal no realizó un solo llamado a licitación desde que asumió al cargo en el 2021, en tanto que el año pasado no entregó su rendición de cuentas a la Contraloría General de la República, por lo cual no recibió recursos estatales.

Lea más: Intendentes colorados de San Vicente Pancholono y Puerto Casado rinden cuentas, dice la Contraloría

Asimismo, Adorno está acusado por supuesta administración en provecho propio y lesión de confianza por comprar una camioneta con dinero municipal pero para su uso privado.

Los ediles emplazaron por dos días a Cuevas a que “presente de forma urgente los documentos para su estudio y para saber en qué se uso el dinero municipal”.