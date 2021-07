Secuestro en el Norte: Activan protocolo para evitar pago de rescate

Autoridades de seguridad señalaron en conferencia de prensa que ya se activaron los protocolos contra secuestro -como el bloqueo de cuentas bancarias- ante el caso de un peón tomado de la estancia Pindoty. No obstante, indicaron que aún no hay información oficial y que lo que se maneja son “trascendidos”. Esta vez ya no descartaron que la ACA-EP o el EPP estén detrás del ilícito.