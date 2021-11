Gobernador interino de Central podría ser un liberal

En el documento de la imputación se establece que Hugo Javier González no debe acudir a la sede de la Gobernación de Central. Por tanto, ya no puede ejercer el cargo desde la distancia y urge su renuncia, dijo el concejal Adrián Vaesken. Varios miembros de la oposición van a impulsar una vez más que la Junta Departamental sea intervenida. El presidente de la Junta, el liberal Mario Aguilera pasaría a ser el gobernador interino y dijo que aún no sabe si esta institución amerita o una intervención.