La mora judicial, el problema sin solución

Antes de entrar a analizar quiénes son los responsables de la mora judicial tenemos que definir conceptos básicos, como qué quiere decir MORA, según el diccionario: La Mora es el retraso culpable o deliberado en el cumplimiento de una obligación o deber (¿De donde salió esta definición? Es importante aclarar la fuente) (es decir, tiene que existir una voluntad previa, para que el retraso sea intencional). Esta definición no se ajusta a nuestro caso, ningún Juez quiere incurrir en mora por voluntad propia (al menos no me consta que uno lo haya hecho).