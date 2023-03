Video: expulsión de candidato de La Alianza

“Él tiene toda la potestad de decir lo que dijo, pero no estamos de acuerdo, no es la línea de nuestra alianza suprimir estos Ministerios”, expresó Fernando Camacho , presidente del PEN. Diego Oliver, quien plantea ideas radicalmente opuestas a las que plantea la nucleación política. Oliver no solo confronta abiertamente a sus compañeros de la alianza, sino también expone propuestas extremistas como cerrar los ministerio de la Mujer y de la Niñez y Adolescencia, así como el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).Ahora la Alianza Encuentro Nacional (AEN) inició un mecanismo de expulsión de su candidatura en la lista.