Los nuevos cruceros que llegan en 2024

Pero tampoco faltan los superlativos y el lujo en los nuevos buques. A continuación, un resumen general de las novedades:

Los nuevos cruceros: Tui Cruises en el camino a la intuición

Luego de unos cinco años, la flota de barcos “Mein Schiff” de Tui Cruises vuelve a crecer. El “Mein Schiff 7″ zarpará a principios del verano europeo de 2024 y su primer viaje tendrá como destino el norte de Europa.

El crucero, con capacidad para 2.896 pasajeros, contará con motores impulsados por diésel marino, que emite menos contaminantes que el fueloil pesado.

Como la mayoría de los buques de la flota que se modernizarán o ya se han modernizado, el “Mein Schiff 7″ dispone de conexión eléctrica a tierra.

Esto significa que puede abastecerse de energía en los puertos equipados para ello y no tiene que atracar con el motor en marcha. Esto garantiza menos emisiones y menos ruido.

Según la asociación del sector CLIA, 32 puertos de todo el mundo ofrecen actualmente al menos un atraque con conexión eléctrica. En Alemania, los puertos de Hamburgo, Kiel y Rostock ofrecen este tipo de conexiones.

Los nuevos cruceros y la neutralidad en la emisión de dióxido de carbono

El “Mein Schiff 7″ fue construido de forma tal que, según informó Tui Cruises, a futuro sus motores puedan funcionar también con metanol como combustible.

La naviera destacó que así la propulsión del buque alcanzaría prácticamente la neutralidad en la emisión de dióxido de carbono (CO2).

En tanto, a fines de 2024 zarpará el octavo buque de Tui Cruises, el primero de una nueva clase de cruceros llamada “InTUItion”. El octavo crucero de la compañía no tiene nombre aún, pero ya se conocen varias de sus características.

Será el primer buque de Tui Cruises impulsado a GNL. A largo plazo podría también funcionar a base de bio GNL o e-GNL. Esto significa, explicó la directora general de Tui Cruises Wybcke Meier, que el gas proviene de fuentes biogénicas o fue producido de forma sintética a partir de energías renovables.

El punto de atracción de este octavo crucero, que se encuentra en construcción en los astilleros italianos Fincantieri, será el techo de la cubierta de la piscina, que parecerá una gruta inundada de luz.

Cunard: la nueva reina zarpa

La naviera Cunard Line completará en mayo su cuarteto real. Con el “Queen Anne”, la flota de la compañía británica tendrá cuatro barcos en servicio. Originalmente, Cunard Line había programado la botadura del “Queen Anne” para 2022.

El nombre del crucero, de diseño clásico y con capacidad para hasta 2.996 pasajeros, es un homenaje a Anne Stuart, la monarca que reinó entre 1702 y 1714 y forjó la unificación de Gran Bretaña. El viaje inaugural partirá el 3 de mayo de Southampton con rumbo a Lisboa.

Los otros barcos de la flota de la naviera de lujo honran con sus nombres a grandes reinas británicas. Se llaman “Queen Mary 2″, “Queen Victoria” y “Queen Elizabeth”.

Royal Caribbean presenta el crucero más grande del mundo

¡Este buque propone a gritos entretenimiento y superlativos! El “Icon of the Seas” es un parque de atracciones y una pequeña ciudad en uno, asegura la naviera Royal Caribbean.

El crucero cuenta con la mayor piscina y el mayor parque acuático en alta mar, una piscina infinita colgante como otra novedad, una pista de hielo y un simulador de surf, además de ocho áreas diseñadas como “barrios de ciudad”.

El buque zarpará por primera vez en enero de 2024 con una capacidad máxima de 7.600 pasajeros, que más los tripulantes alcanzarán casi las 10.000 personas a bordo del gigante de 365 metros de eslora con su colorido parque de toboganes en la popa.

Esta nueva construcción de más de mil millones de euros (unos 1.060 millones de dólares), el primer barco de la nueva clase Icon, es el crucero más grande del mundo. Su puerto base es Miami, desde donde zarpará todo el año para realizar cruceros de siete días por el Caribe.

“Utopia of the Seas”

Y como parece que un solo buque gigante no es suficiente, Royal Caribbean botará también el “Utopia of the Seas”, el sexto barco de la clase Oasis, en julio de 2024.

En términos de tamaño, no tiene nada que envidiar al “Icon of the Seas”. Es apenas tres metros más corto y tiene capacidad para 5.668 pasajeros.

El barco está diseñado para la fiesta y la diversión. También operará desde el estado norteamericano de Florida, con base en Puerto Cañaveral, cerca de Orlando y no muy lejos del Centro Espacial Kennedy, donde se lanzan cohetes espaciales. Desde allí partirá para realizar cruceros cortos de tres y cuatro días.

Los dos nuevos buques funcionan con gas natural licuado y disponen de conexiones eléctricas en tierra.

El GNL, menos contaminante, se considera una solución de transición hacia cruceros más respetuosos con el clima.

Sin embargo, como durante su producción se escapa metano, perjudicial para el clima, el balance climático es a veces peor que el del diésel marino, por ejemplo, a pesar de las menores emisiones de CO2, sobre todo si el gas se ha extraído mediante fracturación hidráulica (fracking).

Disney Cruise Line: con Mickey Mouse por el tobogán acuático

Tras el buque gemelo “Disney Wish”, botado en 2022, Disney Cruise Line va a lanzar a los océanos del mundo el “Disney Treasure”, el próximo buque con propulsión a GNL de su llamada clase Tritón.

Se está construyendo en los astilleros Meyer de la ciudad alemana de Papenburgo y su viaje inaugural al Caribe está previsto para diciembre de 2024.

A bordo del “Tesoro”, como se traduce “Treasure” al español, los hasta 4.000 pasajeros podrán hallar, entre otras cosas, un tobogán acuático de Mickey Mouse y una sala de cine al estilo de “El Rey León”.

En general, los fanáticos de los personajes de Disney sacan provecho de su dinero a bordo de los buques de la naviera. Gracias a las atracciones de Star Wars y Marvel, esto también debería aplicarse a los adultos con alma de niños.

Princess Cruises: se levanta el telón para el “Sun Princess”

El “Sun Princess” es el primer barco de la naviera estadounidense con propulsión de GNL y el primer miembro de la nueva clase Sphere. Como tantos de los cruceros recién construidos, dispone de conexiones eléctricas en tierra y zarpará el 8 de febrero de 2024 de Barcelona para iniciar su viaje inaugural.

A bordo, los hasta 4.300 huéspedes podrán disfrutar del área al aire libre construida en tres cubiertas. Uno de los hitos será, según Princess Cruises, una tirolesa que permitirá a los pasajeros deslizarse por el barco suspendidos de un riel.