Rasgos compartidos en la identidad latinoamericana

Los principales rasgos compartidos que caracterizan la identidad latinoamericana son: la homogeneidad cultural (predominan el idioma español y la religión católica), la organización económica (predominio del intercambio comercial con Europa), la dependencia económica (especialmente de Europa, Japón y EE.UU.), la explotación de los recursos naturales (metales preciosos, depredación forestal y de otros recursos naturales), las desigualdades sociales (la concentración de las riquezas, de la propiedad de la tierra, el poder y hasta la educación en manos de un sector privilegiado de la sociedad siguen siendo rasgos comunes y vergonzosos de Latinoamérica. Y, finalmente, el descontento y el enfrentamiento constante, consecuencias del rasgo anterior mencionado (desigualdades sociales) generan violencia, sufrimiento y deterioro de las condiciones de vida, en lugar de lograr cambios significativos que eleven la calidad de vida de los latinoamericanos.

La identidad latinoamericana



Capacidad: Identifica los rasgos compartidos y diferenciadores que caracterizan a la formación de la identidad latinoamericana.





Los países de América latina comparten diversos rasgos con el Caribe, la zona andina y la zona atlántica, debido a una historia y un presente comunes. Así también, las tres zonas que la conforman poseen diferencias entre sí. Hoy conoceremos estas características unificadoras y distintivas.





Las zonas latinoamericanas

Los rasgos comunes y diferenciadores entre los países de América Latina permiten dividirla en tres grandes zonas:

1. La zona caribeña: Se extiende desde el Istmo de Panamá, la costa de Colombia hasta Venezuela y Brasil. Los países que presentan rasgos acentuados son: Cuba, México, Venezuela, República Dominicana, Panamá y Colombia.



2. La zona andina: Abarca el territorio mexicano en casi toda su extensión y una buena parte de América Central. Los países de mayor influencia están conformados por: Chile, Perú, Bolivia y Ecuador.





3. La zona atlántica: Comprende la Argentina, Uruguay, Brasil y parte de Colombia y Venezuela.





Los rasgos compartidos

Los países de América Latina comparten, además del territorio, la historia del proceso de conquista y colonización, otras características:

- La homogeneidad cultural: Predominan el idioma español y la religión católica, aunque existe la libertad de religión. Las lenguas indígenas y las pautas culturales tradicionales tienen vigencia hasta la actualidad y hay un intento de equipararlas con las demás manifestaciones culturales predominantes. En Paraguay, la lengua indígena guaraní es, junto con el castellano, una de las dos lenguas oficiales.





- La organización económica: Este rasgo tiene una raíz histórica y se manifiesta principalmente en el predominio del intercambio comercial con Europa. En el periodo colonial, los países latinoamericanos tenían una economía basada en los intereses de las metrópolis. Luego de la independencia y de la conformación de los estados nacionales esta forma de organización económica se modificó, pero no llegó a erradicarse por completo, ya que por mucho tiempo siguieron cumpliendo con las funciones de proveedoras de materias primas y consumidoras de bienes manufacturados en Europa. En la actualidad, esta característica continua siendo una constante, aunque no exclusivamente con Europa, sino también con Estados Unidos, Japón, y otros países desarrollados.





- La dependencia económica: La mayoría de los países que conforman la región siguen dependiendo, en mayor o menor grado, de los países más desarrollados, especialmente de los europeos, japoneses y estadounidenses. También hay un mayor esfuerzo de estos países en cuanto a cooperación internacional para minimizar la dependencia y ayudar a Latinoamérica para lograr su desarrollo.



- La explotación de los recursos naturales: Esta es otra característica heredada del pasado histórico común: la explotación de los recursos naturales como una de las actividades económicas más rentables era frecuente durante la época colonial. Los metales eran los recursos más explotados por su gran valor económico. En nuestros días existen leyes de protección ambiental y numerosas organizaciones ecologistas, pero la depredación tanto forestal, animal y de otros recursos naturales continua siendo un “problema compartido” entre los países latinoamericanos.



- La organización del espacio: Una de las consecuencias de la actividad colonial basada en la explotación de los recursos naturales fue la organización del espacio latinoamericano; en las áreas donde existían en mayor cantidad y calidad estos recursos, se asentaron las ciudades comerciales y los puertos de embarque y recepción de los productos de las metrópolis.





- Las desigualdades sociales: Los países latinoamericanos tienen el gran desafío de modificar las desigualdades sociales heredadas también del período colonial. La población indígena vivió prácticamente al servicio de los conquistadores, quienes tuvieron a su cargo la administración y el desarrollo de las actividades económicas y organizaron grupos sociales puestos a sus intereses: la mita, la yanacona y la encomienda. Hoy ya no existe esta desigualdad, pero surge otra que pareciera ser peor; mientras una parte de la población satisface sus necesidades y aun le sobra para derrochar; otra, en muchos casos mayoritaria, vive en la pobreza extrema. La concentración de la riqueza, de la propiedad de la tierra, del poder y hasta de la educación en manos de un sector privilegiado de la sociedad sigue siendo un parásito del progreso de América latina.





- El descontento y el enfrentamiento constante: Consecuencia del rasgo anterior son los enfrentamientos y la inestabilidad social constantes a lo largo de la historia de la región. A su vez, el descontento social y los enfrentamientos, en lugar de lograr cambios significativos, generan en la mayoría de los casos cada vez más violencia, sufrimiento y deterioro de las condiciones de vida.





Los rasgos diferenciadores- Las particularidades de la colonización: Las manifestaciones económicas, políticas y sociales no fueron iguales en el área andina que en las llanuras platenses, en la zona costera del Brasil o en su interior. Tampoco fue idéntica la forma en que las distintas metrópolis organizaron y administraron sus colonias.





La colonización, aunque tuvo expresiones comunes, se manifestó en forma distinta en los países de América Latina.





- La formación de los estados independientes: El proceso de independencia y la formación de los estados no se dio del mismo modo ni al mismo tiempo en todos los países de Latinoamérica.





- La nueva organización del espacio: El desarrollo de nuevas actividades económicas, así como los factores migratorios, dio lugar a la conformación de nuevos espacios tanto a nivel regional como en cada país.





ACTIVIDADES

I. Cita:

a) Las tres grandes zonas de América Latina:

b) Los rasgos comunes de los países latinoamericanos:

c) Los rasgos diferenciadores de los países latinoamericanos:



II. Reconoce a qué característica corresponden estos elementos:

a) La extracción de rollos de los bosques nativos:



b) La predominancia del español:

c) Los préstamos internacionales:

d) La existencia de “gancheros” y magnates:

e) Las manifestaciones obreras:

f) El intercambio comercial: